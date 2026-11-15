برایان تریسی، نویسنده، سخنران و مدرس سرشناس حوزه موفقیت فردی و توسعه کسب‌وکار، پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵) در ۸۲ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک؛ برایان تریسی، نویسنده، سخنران و مدرس سرشناس حوزه موفقیت فردی و توسعه کسب‌وکار، پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵) در ۸۲ سالگی درگذشت. تاکنون علت درگذشت این نویسنده اعلام نشده است.

برایان تریسی پنجم ژانویه ۱۹۴۴ در شهر شارلوت‌تاون، در جزیره پرنس ادوارد کانادا، متولد شد. او در خانواده‌ای با امکانات محدود رشد کرد و بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را با فعالیت در حوزه‌های فروش، بازاریابی، املاک و مستغلات و مدیریت تجاری آغاز کرد.

از سفر زمینی به آسیا تا ورود به دنیای فروش و تجارت

در سال ۱۹۶۸ راهی یک سفر زمینی از لندن به سنگاپور شد. در این مسیر از کشورهایی از جمله ترکیه، ایران، پاکستان، هندوستان و مالزی عبور کرد و سرانجام به سنگاپور رسید. سپس مجدداً از طریق مالزی عازم تایلند شد. در آن جا اقامت کرد و به کار مشغول شد. زمانی که دیگر نتوانست برای کارگری کاری پیدا کند، به فروشندگی روی آورد.

تریسی در دانشگاه آلبرتا تحصیل کرد و پس از تجربه فعالیت در مشاغل مختلف، به مطالعه و پژوهش درباره عواملی پرداخت که موجب تفاوت میان افراد موفق و دیگران می‌شوند. همین پرسش به محور اصلی فعالیت‌های آموزشی و تألیفی او تبدیل شد.

او در سال ۱۹۸۴ شرکت «برایان تریسی اینترنشنال» را تأسیس کرد؛ شرکتی که در زمینه آموزش و مشاوره مدیریتی، توسعه فردی، رهبری، فروش و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند.

نویسنده‌ای با بیش از ۷۰ کتاب و میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان

تریسی در طول فعالیت حرفه‌ای خود با بیش از هزار شرکت همکاری کرد و در هزاران سخنرانی و سمینار در کشورهای مختلف حضور یافت. براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت رسمی او، بیش از پنج میلیون نفر در سخنرانی‌ها و برنامه‌های آموزشی‌اش شرکت کرده‌اند.

برایان تریسی بیش از ۷۰ کتاب نوشت که برخی منابع تعداد آثار او را بیش از ۸۰ عنوان ذکر کرده‌اند. کتاب‌هایش به زبان‌های مختلف ترجمه شده و در حوزه مدیریت زمان، هدف‌گذاری، خودانضباطی، فروش و روان‌شناسی موفقیت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

از مهم‌ترین آثار او می‌توان به «قورباغه‌ات را قورت بده» ، «روان‌شناسی موفقیت» ، «اهداف، بدون بهانه! قدرت خودانضباطی» و «به آنچه واقعاً ارزشش را دارید دست پیدا کنید» اشاره کرد.

برایان تریسی از چهره‌های شناخته‌شده صنعت آموزش موفقیت فردی بود که بخش عمده فعالیت حرفه‌ای خود را به ارائه راهکارهایی برای مدیریت زمان، افزایش بهره‌وری، هدف‌گذاری و توسعه مهارت‌های فردی اختصاص داد.

او علاوه بر تألیف کتاب، بیش از ۳۰۰ برنامه آموزشی صوتی و تصویری تولید کرد و در طول چند دهه فعالیت، مخاطبان گسترده‌ای در کشورهای مختلف به دست آورد. آثار او همچنان از منابع شناخته‌شده در حوزه خودیاری و مدیریت فردی به شمار می‌روند.

منبع: خبرآنلاین