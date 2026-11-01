به گزارش تابناک؛ فرهاد عابدینی شاعر، در این باره گفت: تاریخ دقیق درگذشت را نمی‌دانم، متأسفانه ایشان در بی‌خبری از دنیا رفت. فرزند او حتی به من هم نگفته بود؛ اگرنه من به دیگران اطلاع می‌دادم. شاعر خوب، غزل‌سرایی خوب و پژوهشگر خوب و بی‌نظیری بود که جامعه هنری را ترک کرد.

ولی‌الله دُرودیان متولد ۱۳۱۷ در تفرش بود. او در رشتۀ علوم اجتماعی در دانشگاه تهران درس خواند و به کار در شرکت مخابرات ایران مشغول شد. به گفته برخی منابع او ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ از دنیا رفته است.





«تلخستان»، «آواز باد و باران» از مجموعه شعرهای اوست. «دهخدای شاعر»، «برگزیده و شرح آثار دهخدا»، «برگزیده و شرح آثار عبید زاکانی»، «صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی»، «دهخدا چراغی که خاموش شد»، «مرگ پرنده» (برگزیده‌ای از شعرهای استاد حسین مسرور)، «نظامی گنجوی و برادران گریم»، «دهخدا، مرغ سحر در شب تار»، «در جستجوی سرچشمه‌های الهام شاعران» و «سرچشمه‌های مضامین شعر امروز ایران» از جمله‌ آثار اوست.