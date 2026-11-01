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ولی‌الله درودیان در بی‌خبری درگذشت

ولی‌الله درودیان - شاعر و نویسنده - در ۸۸ سالگی و در بی‌خبری از دنیا رفت.

کد خبر: 100000053تاریخ انتشار: 20694 بازدید

۶۴۰۳۶۱۴۹به گزارش تابناک؛ فرهاد عابدینی شاعر، در این باره گفت: تاریخ دقیق درگذشت را نمی‌دانم، متأسفانه ایشان در بی‌خبری از دنیا رفت. فرزند او حتی به من هم نگفته بود؛ اگرنه من به دیگران اطلاع می‌دادم. شاعر خوب، غزل‌سرایی خوب و پژوهشگر خوب و بی‌نظیری بود که جامعه هنری را ترک کرد. 

ولی‌الله دُرودیان متولد ۱۳۱۷ در تفرش بود. او در رشتۀ علوم اجتماعی در دانشگاه تهران درس خواند و به کار در شرکت مخابرات ایران مشغول شد. به گفته برخی منابع او ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ از دنیا رفته است.


«تلخستان»، «آواز باد و باران» از مجموعه شعرهای اوست. «دهخدای شاعر»، «برگزیده و شرح آثار دهخدا»، «برگزیده و شرح آثار عبید زاکانی»، «صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی»، «دهخدا چراغی که خاموش شد»، «مرگ پرنده» (برگزیده‌ای از شعرهای استاد حسین مسرور)، «نظامی گنجوی و برادران گریم»، «دهخدا، مرغ سحر در شب تار»، «در جستجوی سرچشمه‌های الهام شاعران» و «سرچشمه‌های مضامین شعر امروز ایران» از جمله‌ آثار اوست.

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نویسندهدرگذشتولی الله درودیان

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نظرات بینندگان

رضا۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۳۹

با سلام
مرحوم ولی الله درودیان علاوه بر آنچه شما از خوبی های ایشان ذکر کردید، خوشنویسی بسیار زبر دست هم بود که خط چشم نوازش روح را آرامش می داد.

کاوه۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۷:۵۶

بدرود ای درودیان!

کاوه۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۷:۵۶

بدرود ای درودیان!

احمد۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۷:۵۱

فاقد اهمیت

آریو۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۳۹

بی ادبی چون

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