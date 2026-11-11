ادعای جدید بلومبرگ درباره توان موشکی ایران

ایران دست‌کم هزار و ۷۰۰ موشک بالستیک و همچنان توان تولید موشک‌های جدید را دارد در حالی که مقام‌های آمریکایی پیشتر از وارد شدن آسیب جدی به توان موشکی و صنایع نظامی ایران گفته بودند.

به گزارش تابناک؛ بلومبرگ به نقل از یک مقام غربی و بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی نظامی گزارش داد ایران با وجود آسیب گسترده‌ای که در ماه‌های گذشته به زیرساخت‌های نظامی و صنعتی آن وارد شده، همچنان قادر است ماهانه حدود ۵۰ موشک بالستیک تولید کند؛ ظرفیتی که حدود نیمی از سطح تولید ایران پیش از آغاز جنگ برآورد می‌شود.

این مقام غربی آشنا با گزارش‌های اطلاعات نظامی معتقد است ایران احتمالاً دست‌کم یک‌هزار و ۷۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد و همچنان توان تولید موشک‌های جدید را حفظ کرده است. این ارزیابی در حالی مطرح شده که مقام‌های آمریکایی پیش‌تر از وارد شدن آسیب جدی به توان موشکی و صنایع نظامی ایران سخن گفته بودند.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه بار دیگر مدعی شد بیش از ۸۰ درصد از زیرساخت صنعتی هسته‌ای ایران از بین رفته است. با این حال، ارزیابی مورد استناد بلومبرگ نشان می‌دهد حملات هوایی نتوانسته‌اند ظرفیت ایران برای بازسازی بخشی از توان موشکی خود را به طور کامل از بین ببرند.

بلومبرگ همچنین به نقل از جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و پژوهشگر مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، گزارش داد ایران ممکن است همچنان هزاران پهپاد تهاجمی از نوع «شاهد» در اختیار داشته باشد. با این حال، او تأکید کرده است که برآورد دقیق حجم ذخایر موشکی و پهپادی ایران دشوار است؛ زیرا میزان واقعی ذخایر پیش از جنگ و همچنین تعداد تسلیحات تولیدشده یا جایگزین‌شده در جریان درگیری‌ها به طور دقیق مشخص نیست.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سپاه پاسداران نیز روز سه‌شنبه تصاویری از تأسیساتی را که آن را یک «شهر موشکی» زیرزمینی جدید توصیف کرده، منتشر کرده است؛ اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه تلاش تهران برای حفظ و بازسازی ظرفیت موشکی خود تلقی شود.

این گزارش همچنین به فشار واردشده بر ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا اشاره می‌کند.

بر اساس تحلیل بلومبرگ اکونومیکس، در جریان درگیری‌ها بیش از ۶ هزار پرتابه از سوی ایران شلیک شده و برای مقابله با آنها دست‌کم هزار موشک رهگیر پاتریوت PAC-۳ مصرف شده است؛ موضوعی که در صورت ازسرگیری درگیری‌ها می‌تواند به یکی از چالش‌های آمریکا تبدیل شود.

بلومبرگ در عین حال تأکید می‌کند که ارقام مربوط به ظرفیت تولید و ذخایر تسلیحاتی ایران با عدم قطعیت همراه است و ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره میزان دقیق توان باقی‌مانده تهران اختلاف قابل توجهی با یکدیگر دارند.

در بهار، روزنامه اوکراینسکا پراودا گزارش داد که سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده در ارزیابی‌های طبقه‌بندی‌شده به مقامات ارشد آمریکایی اطلاع داده‌اند که ایران به بیشتر پایگاه‌های موشکی خود دسترسی مجدد پیدا کرده و حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشک‌ها و پرتابگرهای پیش از جنگ خود را حفظ کرده است.

روزنامه اوکراینی پراودا همچنین گزارش داد که اسرائیل اطلاعاتی را با ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس به اشتراک گذاشته است که مدعی است ایران در حال آماده شدن برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه دشمنان خود در منطقه است.

منبع: عصرایران



