ایران و عمان در مسیر تفاهم برای بازگشایی هرمز؟

وزرای امور خارجه ایران و عمان در گفت‌وگویی تلفنی، آخرین تحولات منطقه‌ای و راهکارهای دیپلماتیک برای تسهیل ازسرگیری کشتیرانی بدون مانع در تنگه هرمز را بررسی کردند.

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی و سید بدر البوسعیدی، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان صبح امروز پنجشنبه در یک تماس تلفنی، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روند سیاسی و دیپلماتیک دستیابی به صلح و ثبات در منطقه گفتگو و رایزنی کردند.

وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد: گفت‌وگویی تلفنی میان وزرای امور خارجه ایران و عمان انجام شد. دو وزیر آخرین تحولات در رایزنی‌ها و گفتگوهایی را که با هدف دستیابی به تفاهم‌های عملی، سیاسی و فنی صورت می‌گیرد، بررسی کردند؛ تفاهم‌هایی که می‌تواند از سرگیریِ بدون مانعِ کشتیرانی در تنگه هرمز را تسهیل نماید.

تفاهم‌های مورد نظر باید مبتنی بر احترام به حاکمیت دولت‌ها، در نظر گرفتن منافع مشروع همه طرف‌ها و ایجاد فضایی مساعد برای احیای گفتگو و مذاکره باشد تا از این طریق به مسائل حل‌نشده‌ای که موجب تشدید تنش می‌شوند، رسیدگی شود.