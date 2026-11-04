رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا گفت یکی از فوری‌ترین اهداف دموکرات‌ها، پایان دادن به جنگ علیه ایران به عنوان بخشی از دستور کار گسترده برای کاهش هزینه‌های زندگی در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.



به گزارش تابناک، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک که قرار است احتمالا در ماه ژانویه رئیس مجلس شود، شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت: «هیچ دلیلی برای ورود به جنگ علیه ایران وجود نداشت و ما باید فورا از آن خارج شویم.»

جفریز در ادامه تاکید کرد: «یکی از فوری‌ترین اهداف دموکرات‌ها، پایان دادن به جنگ علیه ایران به عنوان بخشی از دستور کار گسترده برای کاهش هزینه‌های زندگی در سال ۲۰۲۷ خواهد بود. افزایش هزینه‌های زندگی یکی از قدرتمندترین عواملی بود که حزب دموکرات را در انتخابات میان‌دوره‌ای به پیروزی رساند و این موضوع سال آینده نیز تنها تمرکز ما خواهد بود.»



رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا درباره پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: «حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای بر اساس توان مالی پیروز شد. مردم آمریکا نمی‌خواهند ما تلافی کنیم. آنها می‌خواهند ما کارها را از طرف آنها انجام دهیم زیرا زندگی بسیار گران است. ما بر اساس توان مالی در انتخابات شرکت کردیم، بر اساس توان مالی پیروز شدیم و اکنون وظیفه ماست که بر اساس توان مالی حکومت کنیم.»

منبع: ایسنا

