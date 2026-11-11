قیمت خودرو در بازار امروز 20 آبان ماه

قیمت خودرو امروز ۲۰ آبان از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد. بازار در پی تشدید رکود معاملاتی و کاهش نرخ ارز، در مسیر نزولی قرار گرفت و بهای محصولات داخلی و مونتاژی با افتی محسوس روبه‌رو شد.

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار در پی تشدید رکود معاملاتی و کاهش نرخ ارز، در مسیر نزولی قرار گرفت و بهای محصولات داخلی و مونتاژی با افتی محسوس روبه‌رو شد.

بررسی بازار خودرو بیانگر آن است که موج ریزشی در بخش مونتاژی به‌مراتب سنگین‌تر بوده؛ به‌طوری‌که محصولات مونتاژی بین ۲۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان عقب‌نشینی کردند، در حالی که دامنه افت قیمت خودروهای داخلی میان ۵ تا ۸۵ میلیون تومان به ثبت رسیده است. بیشترین افت قیمت‌ها متوجه خودروهایی بوده که طی هفته‌های گذشته رشد بیشتری را تجربه کرده بودند و اکنون حباب قیمتی آنها در حال تخلیه است.

فعالان بازار خودرو در ارزیابی شرایط حاکم بر معاملات تأکید می‌کنند که بازار در سایه تداوم شرایط جنگی، نوسانات ارزی و عدم قطعیت شدید، ریسک بسیار بالایی را تجربه می‌کند.

به باور کارشناسان، در صورتی که چشم‌انداز صلح واقعی محقق شود، حباب‌های انباشته‌شده در قیمت‌ها شکسته شده و شیب افت نرخ‌ها تندتر خواهد شد؛ با این حال، در صورت تداوم فضای پرریسک و نااطمینانی، تخلیه کامل این حباب‌ها دور از انتظار بوده و خطر جهش مجدد قیمت خودرو وجود دارد.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و به سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده امروز افت ۱۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و در بازار سه میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان قیمت خورد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و چهار میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تارا اتوماتیک توربو امروز با کاهش ۸۵ میلیون تومانی در سطح چهار میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر نسبت به روز گذشته با کاهش ۱۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید و ساینا S نیز امروز در بازار یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان اعلام شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت مزدا ۳ نسبت به روز گذشته با کاهش ۵۵۰ میلیون تومانی به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، تیگو ۸ پرومکس نیز ۱۵۰ میلیون تومان ارزان شد و در بازار ۱۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در ادامه روند نزولی بازار، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره نسبت به روز گذشته ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافت و ده میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در این میان، قیمت هایما S ۷ پرو امروز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی در بازار هفت میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

منبع: تجارت نیوز



