قیمت خودرو در بازار امروز 6 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در ادامه روند روز گذشته، با دو مسیر متفاوت در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی مواجه شده است.

بررسی قیمت خودرو نشان می‌دهد که تفاوت رفتار دو بخش بازار را نمی‌توان صرفاً با عرضه و تقاضا توضیح داد. در بازار خودروهای داخلی، رکود معاملات باعث شده فروشندگان برای نزدیک شدن به شرایط خریداران، در برخی مدل‌ها قیمت‌های پیشنهادی خود را تعدیل کنند؛ با این حال افزایش هزینه‌های تولید، مانع از شکل‌گیری افت قابل‌توجه قیمت‌ها شده است.

در مقابل، خودروهای مونتاژی به دلیل وابستگی بیشتر به قطعات وارداتی، در برابر محدودیت‌های ارزی و تجاری حساسیت بالاتری دارند و دشوارتر شدن تأمین ارز، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و ترخیص می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت تمام‌شده این محصولات وارد کند.

با وجود افزایش قیمت در بخش مونتاژی، بازار خودرو همچنان با رکود معاملاتی روبه‌روست و قیمت‌های اعلامی فروشندگان لزوماً به معنای انجام معامله قطعی نیست. بنابراین، افزایش قیمت‌های امروز را نباید معادل رشد یکپارچه معاملات دانست.

در روزهای آینده، مسیر قیمت خودرو به تحولات سیاسی، روند نرخ ارز و سرنوشت تصمیم‌های مربوط به تعرفه و ترخیص خودروهای وارداتی وابسته خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه تأیید رسمی افزایش تعرفه‌ها در صورت تداوم محدودیت عرضه، می‌تواند فشار افزایشی بیشتری بر بازار خودروهای مونتاژی وارد کند.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول کوچک امروز با کاهش ۴۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده با کاهش ۱۰ میلیون تومانی در بازار اکنون سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

از سوی دیگر، قیمت تارا دنده‌ای صفر امروز پنج میلیون تومان ارزان شد و در سطح سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفت و قیمت پژو 207 اتوماتیک صفر امروز چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار اعلام شد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر با افزایش پنج میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسید و ساینا S صفر نیز با رشد دو میلیون تومانی در بازار یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۷۰ میلیون تومان کاهش یافت و سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان معامله شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت هایما S۷ پرو امروز با افزایش ۶۰۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت کی‌ام‌سی T۸ نیز ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار هفت میلیارد تومان اعلام شد.

در ادامه روند افزایشی بازار، تیگو ۸ پرومکس با رشد ۲۰۰ میلیون تومانی در سطح ۱۲ میلیارد تومان قرار گرفت و قیمت فیدلیتی الیت ۷ نفره نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی در بازار هفت میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

منبع: تجارت نیوز