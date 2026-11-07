قیمت خودرو در بازار امروز 16 آبان ماه 1405

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که فشار صعودی بر بازار همچنان پابرجاست. بررسی روند معاملات حاکی از جهش چشمگیر بهای خودروهای داخلی و مونتاژی است؛ افزایشی که دامنه آن در میان محصولات مونتاژی به‌مراتب گسترده‌تر ارزیابی می‌شود.



با این حال، ثبت رکوردهای قیمتی جدید به‌معنای پایان رکود یا بهبود قدرت خرید متقاضیان نیست، بلکه نشان می‌دهد رکود معاملاتی دیگر توان مهار انتقال تورم ارزی به بازار خودرو را ندارد؛ شرایطی که در آن فروشندگان قیمت‌ها را بالا می‌برند، اما توان خریدار افزایشی نیافته و حجم معاملات رشد نمی‌کند.



از طرف دیگر، تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازان طی یک ماه گذشته نیز با افزایش نگرانی‌ها پیرامون تأمین قطعات، مبادلات خارجی و دسترسی به منابع بین‌المللی، انتظارات تورمی را بیش از پیش تقویت کرده است.



با توجه به تداوم شرایط فعلی، نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد موج گرانی همچنان ادامه داشته باشد.





قیمت خودروهای داخلی



در بازار محصولات ایران خودرو، سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ از ابتدای آبان ۲۵۰ میلیون تومان گران شد و اکنون سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز طی یک هفته گذشته ۲۹۰ میلیون تومان افزایش داشت و به سه میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسید.



از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر از ابتدای آبان‌ماه تاکنون ۳۶۵ میلیون تومان بالا رفته و چهار میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان در بازار بفروش می‌رسد.



در میان محصولات سایپا، کوییک S صفر امروز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شد و قیمت ساینا S طی سه روز گذشته ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان معامله می‌‎‌شود.





قیمت خودروهای مونتاژی



قیمت هایما S ۷ پرو از ابتدای ماه تاکنون ۷۹۰ میلیون تومان گران شد و هفت میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان به فروش می‎‌رسد. همچنین، تیگو ۸ پرومکس نیز طی یک هفته گذشته ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داشت و اکنون ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.



از سوی دیگر، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره از ابتدای آبان‌ماه تاکنون دو میلیارد و ۶۰ میلیون تومان گران شد و بهای آن به ۱۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید و قیمت جک J ۴ صفر امروز در بازار سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز