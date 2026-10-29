خبر خوش برای مالکان این خودروها

غیرفعال شدن کارت سوخت خودروهای بالای ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال تکذیب شد. در انتشار اخبار مرتبط با خدمات عمومی، از صحت و اعتبار اطلاعات اطمینان حاصل کنید.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۰۵
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خبر خوش برای مالکان این خودروها

به گزارش تابناک؛ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار و مطالب در فضای مجازی مبنی بر غیرفعال شدن کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای با عمر بیش از ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ۱۰ سال، به آگاهی می‌رساند خبر منتشرشده مبنی بر غیرفعال‌سازی کارت‌های سوخت این وسایل نقلیه، مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیست.

بر این اساس، از هموطنان عزیز درخواست می‌شود ضمن پرهیز از توجه به اخبار تأییدنشده و بازنشر مطالب فاقد منبع معتبر، اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با کارت هوشمند سوخت و نحوه عرضه فرآورده‌های نفتی را صرفاً از طریق مراجع رسمی و اطلاع‌رسانی‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیگیری کنند.

 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، از اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی درخواست می‌کند در انتشار اخبار مرتبط با خدمات عمومی، از صحت و اعتبار اطلاعات اطمینان حاصل کنند.
منبع: ایلنا

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کارت سوختخودرومالکان خودروهای فرسودهشرکت ملی پخش فرآورده های نفتیکارت های هوشمند سوختوسایل نقلیهفرآورده های نفتی
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