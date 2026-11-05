به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار برخلاف روزهای گذشته که با موج شدیدی از افزایش قیمت‌ها همراه بود، فضایی نوسانی به خود گرفته و خودروها در دو مسیر متفاوت صعودی و نزولی حرکت می‌کنند.

نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت خودرو، امروز با کاهش مواجه شد. اگرچه این افت بر بخشی از قیمت‌ها سایه انداخت، اما ارزیابی کلی جریان معاملات نشان می‌دهد که میزان این کاهش‌ها در مقایسه با رشدهای سنگین اخیر بسیار محدود بوده و حتی در بخشی از بازار، خودروها خلاف جهت بازار ارز حرکت کرده و افزایشی شده‌اند.

البته نباید از این موضوع چنین نتیجه گرفت که رابطه میان دلار و بازار خودرو کاملا قطع شده است؛ بلکه این بازار با تأخیر زمانی و تحت تأثیر عواملی چون حجم معاملات، انتظارات فروشندگان و سطح عرضه هدایت می‌شود.

از همین رو، افت نرخ ارز لزوماً به معنای ریزش فوری قیمت تمامی خودروها نیست، به‌ویژه در شرایطی که برخی از فروشندگان به دلیل نگرانی از هزینه‌های جایگزینی خودروها حاضر به تعدیل قیمت‌های خود نشده‌اند.

به این ترتیب، نوسانات امروز به معنای ورود بازار به یک روند ریزشی پایدار نیست، بلکه بیشتر به یک توقف موقت شباهت دارد؛ توقفی که تداوم آن در روزهای آینده، کاملاً به تحولات کلان ارزی، سیاسی و اقتصادی بستگی خواهد داشت.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان ارزان شد و به سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده امروز ۵ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح سه میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر نسبت به روز گذشته با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی، در بازار چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و تارا دنده‌ای امروز با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز با افزایش ۲۰ میلیون تومانی در بازار، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود و ساینا S نیز نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان کاهش داشت و یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت هایما S۷ پرو نسبت به روز گذشته با کاهش ۶۰ میلیون تومانی به هفت میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان رسید. همچنین، تیگو ۸ پرومکس امروز ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و در سطح ۱۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومانی قرار گرفت.

در ادامه روند نوسانی بازار، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره با کاهش ۵۰ میلیون تومانی، با نرخ ۱۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و کی‌ام‌سی J۷ نسبت به روز گذشته با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

منبع: تجارت نیوز