شرط ترامپ برای پایان جنگ و پیروزی

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: ما پیروز شدیم. می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که به پیروزی کامل دست می‌یابیم، نه یک پیروزی ۹۳ درصدی. جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن جهان جای بهتری خواهد شد!

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش برای فرار از فشارهای داخلی و خارجی بر خود به دلیل تبعات پرهزینه تجاوز غیرقانونی به خاک ایران با وارونه‌سازی واقعیت، ادعا کرد: آمریکا جنگی را با ایران آغاز نکرد!

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امروز چهارشنبه ادعا کرد: آمریکا جنگی را با ایران آغاز نکرد! ایران از سال ۱۹۷۹ علیه آمریکا جنگ به راه انداخته است. باید خیلی پیش از این به این مسئله رسیدگی می‌شد!

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: ما پیروز شدیم. می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که به پیروزی کامل دست می‌یابیم، نه یک پیروزی ۹۳ درصدی. جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن جهان جای بهتری خواهد شد!

وی بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: ما در تلاشیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. امیدوارم دیگر نیازی نباشد چیزی را در ایران نابود کنیم؛ چرا که برای بازسازی آنچه تاکنون ویران کرده‌ایم، کارهای بسیار زیادی باید انجام شود!

دونالد ترامپ درباره ونزوئلا هم ادعا کرد: با چین و روسیه تماس گرفتم و به آن‌ها گفتم: باید بروید. آن‌ها رفتند. اما ما نرفتیم!

منبع: مهر



