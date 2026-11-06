جهش ۴۵۴ درصدی زیان بانک رسالت / زنگ خطر کفایت سرمایه منفی ۵۷ درصدی

بانک رسالت سال ۱۴۰۴ را با عملکردی نگران‌کننده پشت سر گذاشت؛ زیان خالص این بانک با جهش ۴۵۴ درصدی به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و سود انباشته آن نیز جای خود را به زیان داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بانک قرض‌الحسنه رسالت با مدیریت محمدحسین حسین‌زاده، (مدیرعامل دارای مدرک کارشناسی رشته نظامی) و سرمایه ثبتی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی، در سال گذشته عملکرد نگران‌کننده‌ای از خود به جای گذاشته است.

به گونه ای که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی ۱۴۰۴ این بانک نشان می‌دهد افزایش زیان، کاهش درآمد عملیاتی و رشد هزینه‌ها، در نهایت سود انباشته قبلی بانک را نیز به زیان انباشته تبدیل کرده است.

جهش زیان دهی بانک رسالت در یک سال

بر اساس این گزارش، بانک رسالت در طول یک سال فعالیت در شبکه بانکی، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است؛ رقم نجومی که نسبت به سال ۱۴۰۳، جهش عجیب ۴۵۴ درصدی داشته است.

زیان شناسایی‌شده به ازای هر سهم بانک نیز با افزایش خیره‌کننده ۴۵۴ درصدی، به ۲ هزار و ۷۵۴ ریال رسیده است. بنابراین، افزایش زیان بانک هم در نتیجه نهایی عملکرد سالانه و هم در زیان ثبت‌شده برای هر سهم، خود را نشان داده است.

انباشت زیان در رسالت!

در نهایت، زیان انباشته بانک رسالت در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۵۱۶ میلیارد تومان رسیده است. تغییر بیش از صد درصدی، معادل ۱۱۹ درصد، در این شاخص نسبت به قبل، به معنای آن است که سود انباشته دوره‌های گذشته جای خود را به زیان انباشته داده است. به بیان دیگر، بانک نه‌تنها سود انباشته قبلی را از دست داده، بلکه سال را با مانده منفی به پایان رسانده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که درآمد عملیاتی بانک نیز طی همین دوره یک‌ساله، ۴۱ درصد کاهش داشته است.

بیش از ۱۱ همت بدهی رسالت به سایر بانک ها

در بخش دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز وضعیت قابل تأمل است. موجودی نقد بانک رسالت با افت ۳۰ درصدی، به حدود ۹۱ میلیارد تومان رسیده است. در مقابل، بدهی این بانک به بانک‌ها با افزایش ۴۶ درصدی، از ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است. کاهش موجودی نقد در کنار رشد بدهی به بانک‌ها، بخش دیگری از عملکرد نگران‌کننده بانک رسالت در سال مورد گزارش را نشان می‌دهد؛ عملکردی که صرفاً به افزایش زیان خالص محدود نبوده است.

جهش ۳۹ هزار درصدی زیان عملیاتی بانک رسالت

در بخش هزینه‌ها، بانک رسالت طی سال گذشته بیش از ۳ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های اداری و عمومی کرده است. همچنین، بیش از ۴ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان به عنوان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ثبت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش داشته است. در همین شرایط، زیان عملیاتی بانک نیز با جهش تاریخی بیش از ۳۹ هزار درصدی، به یک هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان رسیده است.

افزایش چند صد درصدی هزینه های مالی در بانک رسالت

هزینه‌های مالی بانک رسالت نیز در یک سال، با جهش ۶۷۸ درصدی نسبت به سال قبل، به بیش از ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، افت درآمد عملیاتی بانک با افزایش شدید هزینه‌های مالی و رشد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول همراه شده است.

کفایت سرمایه بانک رسالت در وضعیت بحرانی!

این آمار نگران‌کننده در حالی ثبت شده که حسابرس نیز در بخشی از گزارش خود، به نسبت کفایت سرمایه منفی ۵۷ درصدی بانک رسالت اشاره کرده است. مجموع این ارقام، تصویری از عملکرد مالی بانک در سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد که در آن، افزایش زیان و هزینه‌ها با کاهش درآمد عملیاتی و تبدیل سود انباشته به زیان انباشته همراه بوده است.