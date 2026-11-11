سفیر روسیه در آمریکا درگذشت



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت امور خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «رهبری و کارکنان وزارت امور خارجه روسیه با اندوه عمیق اعلام می‌کنند که الکساندر نیکیتیچ دارچیف، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار فدراسیون روسیه در ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۱ نوامبر در سن ۶۶ سالگی به‌طور ناگهانی درگذشت.»

بنا بر این گزارش، وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: «دارچیف یک دیپلمات برجسته، یک رهبر باتجربه، یک دوست خوب و یک مربی بود. الکساندر دارچیف به عنوان یک آمریکایی‌شناس درخشان در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های سیاست خارجی روسیه فعالیت می‌کرد.»