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سفیر روسیه در آمریکا درگذشت
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد الکساندر دارچیف، سفیر روسیه در آمریکا بهطور ناگهانی در سن ۶۶ سالگی درگذشت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت امور خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «رهبری و کارکنان وزارت امور خارجه روسیه با اندوه عمیق اعلام میکنند که الکساندر نیکیتیچ دارچیف، سفیر فوقالعاده و تامالاختیار فدراسیون روسیه در ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۱ نوامبر در سن ۶۶ سالگی بهطور ناگهانی درگذشت.»
بنا بر این گزارش، وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: «دارچیف یک دیپلمات برجسته، یک رهبر باتجربه، یک دوست خوب و یک مربی بود. الکساندر دارچیف به عنوان یک آمریکاییشناس درخشان در یکی از حیاتیترین حوزههای سیاست خارجی روسیه فعالیت میکرد.»
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