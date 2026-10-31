شرط روسیه برای مذاکره با زلنسکی

به گزارش تابناک؛ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه ۳۰ اکتبر (۸ آبان) در نشست خبری در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ در آتلانتا آمریکا، مواضع مسکو درباره اوکراین، روابط با آمریکا و مسائل دیپلماتیک را تشریح کرد.

لاوروف درباره احتمال دیدار ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهور روسیه و اوکراین گفت: «پوتین اعلام کرده است که اگر [زلنسکی] خواهان دیدار است، باید به مسکو بیاید. ما امنیت او را تضمین می‌کنیم؛ امری که به نظر من در کی‌یف قابل تضمین نیست.»

وی افزود: زلنسکی با طرح مستمر موضوع حملات به روسیه و دریافت سلاح‌های دوربرد بیشتر، در واقع به آماده‌سازی برای مذاکرات کمک نمی‌کند و موضع مسکو درباره آمادگی برای نشست ابوظبی روشن است، اما مشخص نیست اوکراین چه چیزی را به میز مذاکره می‌آورد.

وزیر امور خارجه روسیه درباره تاریخ نشست سه‌جانبه احتمالی روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی تصریح کرد که تاریخ دقیق پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

این در حالی است که یوری اوشاکوف دستیار کرملین و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، اواسط نوامبر را برای این نشست مطرح کرده‌اند.

لاوروف درباره روابط روسیه و آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده گفت: مسکو به پیش‌بینی نمی‌پردازد و بر اساس واقعیت‌ها عمل می‌کند و پس از تشکیل کنگره جدید و عبور واشنگتن از مرحله بیانیه‌ها و در زمان اقدامات مشخص، مسکو بر این اساس روابط خود را تنظیم خواهد کرد.

وی همچنین از گفت‌وگوی خود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در حاشیه این نشست خبر داد و آن را «خوب اما کوتاه» خواند و افزود که دو طرف درباره روابط دوجانبه و همکاری در سازمان ملل، گروه ۲۰ و نشست اپک در چین رایزنی کردند.

لاوروف درباره توافق گازوئیلی با آمریکا که بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه حاصل شد هشدار داد که نباید صرف این توافق توهم ایجاد کند و گفت: « ما هرگز حوزه اقتصادی را سیاسی نکرده‌ایم. بنابراین اگر متقابلاً سودمند باشد، همانند مورد توافق گازوئیل، همواره از چنین پیشنهادهایی حمایت خواهیم کرد. اما فریادهای شور و شوق‌ برخی از تحلیلگران سیاسی و کارشناسان ما درباره اینکه توافق گازوئیل محاصره را شکسته است... خب، باید عقلانی نگاه کنیم و هیچ توهمی در سر نپرورانیم.»

لاوروف در تشریح توافق سوخت گازوئیل با آمریکا گفت که در روسیه هیچ محدودیتی برای فروش سوخت به هیچ طرفی وجود ندارد.

وی درباره مساله بازگرداندن اماکن دیپلماتیک روسیه در آمریکا اعلام کرد که هیچ پیشرفتی حاصل نشده و تماس‌های کارشناسی ادامه دارد.

لاوروف همچنین در دیدار با توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، که به درخواست طرف ژاپنی انجام شد، تأکید کرد که توکیو برای از سرگیری گفت‌وگوی کامل بین‌دولتی با مسکو باید سیاست غیردوستانه خود را کنار بگذارد.

وزیر امور خارجه روسیه درباره موضع مسکو در قبال اوکراین نیز تصریح کرد که این موضع از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه تاکنون تغییر نکرده و مسکو نمی‌تواند بپذیرد که اوکراین تهدیدی برای منافع امنیتی مشروع روسیه باشد.

نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ روزهای ۳۰ و ۳۱ اکتبر در آتلانتا برگزار می‌شود و لاوروف ریاست هیئت روسیه را بر عهده دارد.

منبع: ایسنا