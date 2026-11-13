مشاجره لفظی در تماس تلفنی

رسانه‌های خبری در گزارش‌های مختلف از افزایش اختلافات میان دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر سر جنگ علیه ایران حکایت دارد.

به گزارش تابناک؛بر اساس گزارشی که پایگاه خبری اسرائیلی «وای‌نت» منتشر کرده است، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در جریان تماس تلفنی آخر هفته گذشته، بار دیگر درباره جنگ علیه ایران گفت‌وگویی پرتنش داشتند و اختلاف‌نظرهای دو طرف درباره ازسرگیری درگیری‌ها با ایران آشکار شده است.

به نوشته وای‌نت، این تماس تلفنی به شکلی غیرمعمول دشوار و همراه با مشاجره‌های لفظی بوده است؛ به‌طوری که یکی از منابع این رسانه، آن را «مشاجره‌ای از جهنم» توصیف کرده است.

با این حال، دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی گزارش‌ها درباره مشاجره لفظی نتانیاهو و ترامپ را به‌شدت رد کرد و مدعی شد که این گفت‌وگو ماهیتی تقابلی نداشته است.

دفتر نتانیاهو در واکنش به ادعای بروز مشاجره میان دو طرف اعلام کرد: «این اخبار، جعلی و کاملا بی‌اساس است.»

یک مقام ارشد دیگر اسرائیلی نیز ضمن تایید انجام این تماس تلفنی، تاکید کرد که گفت‌وگوی مذکور «دشوار نبوده» است.

ترامپ روز دوشنبه و پس از دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در کاخ سفید چندان از سرگیری اقدام نظامی علیه ایران را ضروری ندانست. قطر در جریان درگیری‌های اخیر به‌عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن فعالیت کرده است.

رییس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «در شرایط کنونی، اقدام نظامی چندان ضروری به نظر نمی‌رسد.»

با این حال، او تاکید کرد که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده‌باش کامل هستند.

ترامپ همچنین از وجود «شتاب مثبت» برای پایان دادن به جنگ سخن گفت و ابراز اطمینان کرد که دستیابی به راه‌حلی برای پایان درگیری‌ها در آینده نزدیک امکان‌پذیر است.

در همین حال، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که رهبران کشورهای عربی منطقه از فشارهای نتانیاهو بر ترامپ برای ازسرگیری جنگ علیه ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

این روزنامه به نقل از یک دیپلمات آگاه از مذاکرات گزارش داد که نتانیاهو هر روز با رییس‌جمهور آمریکا تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد حملات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد؛ این در حالی است که رهبران منطقه از ترامپ خواسته‌اند از تشدید درگیری‌ها خودداری کند و مسیر مذاکرات را در پیش بگیرد.

فایننشال تایمز همچنین به نقل از فردی آگاه از شرایط داخلی اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران را ترجیح می‌دهد، اما در حال حاضر تلاش هماهنگ و سازمان‌یافته‌ای برای متقاعد کردن ترامپ به صدور مجوز حملات جدید در جریان نیست.





منبع:رکنا