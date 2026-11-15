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نبض خبر
اعتراض یک روحانی به شیوه آدرس دهی در صداوسیما
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اعتراض یک روحانی به شیوه آدرس دهی در صداوسیما برای تبلیغ یک متجمع تجاری که در تجمعات شبانه مطرح شده را میبینید و میشنوید.
نبض خبر
اعتراض یک روحانی به شیوه آدرس دهی در صداوسیما برای تبلیغ یک متجمع تجاری که در تجمعات شبانه مطرح شده را میبینید و میشنوید.
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