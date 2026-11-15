اعتراض یک روحانی به شیوه آدرس دهی در صداوسیما

دوئل بن سلمان و اردوغان با نتانیاهو بر سر جنگ با ایران! شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل در گزارشی از رقابت پشت پرده اسرائیل و کشورهای عربی برای تأثیرگذاری بر…