هشدار مسکو نسبت به رفتار غرب و شورای حکام علیه ایران

نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با بیان اینکه غرب و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به بازی‌های سیاسی بی‌معنا علیه ایران ادامه می‌دهند، گفت که اقدامات آنها خطرناک است و به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود.



به گزارش تابناک، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین عصر یکشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه «کومرسانت» عنوان کرد: «باید اعتراف کنم که این نکته را می‌بایست با تفصیل بیشتری بیان می‌کردم. منظورم این است که به لطف تلاش‌های اکثریت کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌جای تلاش جدی برای حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران، بازی‌های سیاسی بی‌معنا را همچنان ادامه می‌دهند.»

این نماینده روسیه در ادامه تاکید کرد: «در ماه سپتامبر، شورای حکام بار دیگر قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن خواستار دسترسی بازرسان آژانس به تمامی تاسیسات هسته‌ای ایران شده بود. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن و تل‌آویو مرتبا تهران را به حملات موشکی تهدید می‌کنند؛ حملاتی که در صورت فراهم شدن دسترسی مقامات بین‌المللی به تاسیسات مربوطه، می‌تواند جان آن‌ها را مستقیما به خطر بیندازد. علاوه بر این، ایالات متحده و سه کشور اروپایی موسوم به تروئیکای اروپا (فرانسه، بریتانیا و آلمان) با استفاده از اکثریت خود در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار ارسال قطعنامه ماه سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل شدند.»

او در این باره تصریح کرد: «به‌معنای دقیق کلمه، این اقدام به معنای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نبود. با این‌حال، در عمل کشورهای غربی و یونان که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشت، از این پیشنهاد به‌عنوان بهانه‌ای برای برگزاری بحث‌وجدل‌های بیهوده استفاده کردند. اینها مانورهای خطرناکی هستند که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شوند. چنین اقداماتی اساساً نمی‌تواند هیچ نتیجه عملی مفیدی به همراه داشته باشد.»

اولیانوف در پاسخ به پرسش خبرنگار در رابطه با ادعاهای آمریکا نسبت به کوه کلنگ ایران گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز گزارشی درباره این تاسیسات منتشر نکرده است. تا آنجا که ما اطلاع داریم، آژانس هیچ اطلاعاتی در اختیار ندارد که تایید کند فعالیت هسته‌ای در آنجا انجام شده باشد. ما نیز در این زمینه اطلاعاتی نداریم. آمریکایی‌ها نیز طبق روال معمول خود، یا زحمت ارائه مستندات برای اثبات ادعاهایشان را به خود نداده‌اند یا اساسا قادر به انجام این کار نبوده‌اند.»

همایش نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین

میخائیل اولیانوف درباره همایشی پیرامون نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اظهار کرد: «معتقدم نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجموع از کارآمدی بالایی برخوردار است. دبیرخانه آژانس نیز متعهد به ارتقای آن است. البته گاهی شیوه‌ای که این کار از طریق آن انجام می‌شود، پرسش‌های جدی‌را برای ما مطرح می‌کند؛ پرسش‌هایی که تلاش می‌کنیم از طریق گفت‌وگو با دبیرخانه و سایر کشورهای عضو، آن‌ها را روشن و برطرف کنیم.»

وی افزود: «مشکل اصلی این است که کشورهای غربی به‌طور فعال از نظام پادمان‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر کشورهایی که مورد پسندشان نیستند، استفاده می‌کنند. دقیقا همین مسئله است که مبنای فنی نظام پادمان‌ها را فرسوده می‌کند و اصل بی‌طرفی را زیر سوال می‌برد. ما با حمایت کشورهای هم‌فکر خود در برابر این رویکرد مقابله می‌کنیم؛ کشورهایی که علاقه‌مندند اطمینان حاصل شود رویه‌های اجرای پادمان‌ها همچنان شفاف بوده و از پشتوانه‌ای مستحکم از نظر فنی و حقوقی برخوردار باشند.»

هشدار روسیه به آمریکا درباره آزمایش هسته‌ای

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین هشدار داد که روسیه قصد ندارد آزمایش‌های هسته‌ای خود را از سر بگیرد، اما در واکنش به چنین اقداماتی از سوی ایالات متحده یا سایر کشورها، تدابیر متناسبی اتخاذ خواهد کرد.

این دیپلمات روسی خاطرنشان کرد: ««البته رد کامل احتمال ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای، بیش از حد خوش‌بینانه خواهد بود؛ اما من اطمینان دارم که در صورت اتخاذ رویکردی مسئولانه از سوی قدرت‌های هسته‌ای، تمامی امکانات لازم برای منتفی کردن چنین سناریویی وجود دارد.»

وی افزود: «مهم است که کشورها به‌طور جدی به تعلیق داوطلبانه آزمایش‌های هسته‌ای در سطح ملی پایبند باشند. رویکرد روسیه دقیقا همین است؛ اما همان‌طور که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده است، اگر ایالات متحده یا کشورهای دیگر آزمایش‌های هسته‌ای انجام دهند، کشور ما نیز ناگزیر خواهد بود اقدامات تلافی‌جویانه مناسب و متناسبی اتخاذ کند.»

اولیانوف درباره اتهام‌های مطرح‌شده علیه روسیه و چین افزود: «ایالات متحده، همان‌طور که اغلب چنین می‌کند، خود را به زحمت ارائه شواهد نمی‌اندازد؛ امری که در این زمینه کاملا قابل درک است، زیرا اساسا چنین شواهدی نمی‌توانند وجود داشته باشند.»

جنگ اوکراین و حملات به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا

میخائیل اولیانوف با اشاره به اقداماتی برای کاهش خطرات پیرامون نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و شهر انرگودار که طی شش ماه گذشته تقریبا هر روز هدف گلوله‌باران نیروهای مسلح اوکراین قرار گرفته‌اند، گفت: «مهم است درک کنیم که توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پایان دادن به اقدامات تحریک‌آمیز اوکراین محدود است. به نظر من، مدیرکل آژانس در شرایط کنونی می‌توانست غیرقابل‌قبول بودن این حملات را با صراحت و قاطعیت بیشتری بیان کند. با این‌حال، باید خاطرنشان کرد که مواضع و اطلاع‌رسانی‌های آژانس تا حدودی در نتیجه تاثیرگذاری ما، به‌تدریج در مسیر درستی قرار گرفته است.»

او در پایان تاکید کرد: «تمامی حملات از این دست علیه کارکنان نیروگاه هسته‌ای باید فورا متوقف شوند. این اظهارات مواضعی قاطع و صریح هستند اما همچنان یک نقطه‌ضعف دارند؛ مدیرکل آژانس طبق روال همیشگی از معرفی اوکراین به‌عنوان عامل این حملات خودداری می‌کند.»

منبع: ایسنا