به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، هوندا تصمیم گرفته یکی از پرفروش‌ترین خودروهایش را با یک انتخاب کمتر به بازار بفرستد: در نسل بعدی CR-V ، دیگر خبری از موتور بنزینی خالص نیست. تمام نسخه‌های نسل هفتم این شاسی‌بلند با قوای محرکه هیبریدی عرضه می‌شوند؛ تصمیمی که نشان می‌دهد هوندا برخلاف سال‌هایی که هیبرید را یک گزینه در کنار موتور بنزینی می‌دانست، حالا می‌خواهد آن را به انتخاب اصلی مشتری تبدیل کند.

خبر را خود هوندا در ۱۲ نوامبر اعلام کرده است. CR-V مدل ۲۰۲۸ سال آینده معرفی می‌شود و قرار است از پلتفرم تازه و نسل جدید سامانه هیبرید دو موتوره این شرکت استفاده کند. هوندا هنوز تصویر کامل خودرو را منتشر نکرده و از قدرت نهایی، گشتاور، مصرف سوخت و قیمت آن هم خبری نداده است. فعلاً آنچه قطعی است، کنار رفتن نسخه بنزینی خالص از سبد نسل آینده این خودرو در بازار آمریکای شمالی است.

این تصمیم خیلی هم بی‌دلیل نیست. طبق اعلام هوندا، نسخه هیبریدی بیش از نیمی از ترکیب فروش CR-V در آمریکا را تشکیل می‌دهد و فروش سالانه آن از زمان ورود به بازار در سال ۲۰۲۰ تقریباً ده برابر شده است. خود شرکت پیش‌بینی می‌کند فروش CR-V در آمریکا برای سومین سال پیاپی از ۴۰۰ هزار دستگاه عبور کند. وقتی بیش از نیمی از مشتریان سراغ نسخه هیبریدی می‌روند، حفظ موتور بنزینی به‌عنوان گزینه اصلی دیگر توجیه سابق را ندارد.

تویوتا مسیر را نشان داد، هوندا هم وارد شد

رقیب مستقیم CR-V ، یعنی تویوتا RAV۴، پیش‌تر به سمت عرضه هیبریدی حرکت کرده بود. حالا هوندا هم تصمیم مشابهی گرفته است. رقابت این دو خودروساز ژاپنی در بازار شاسی‌بلندهای جمع‌وجور، سال‌هاست فقط بر سر طراحی و فضای کابین نیست؛ مصرف سوخت، دوام سامانه هیبریدی و هزینه نگهداری هم برای مشتری اهمیت زیادی دارد.

هوندا برای نسل تازه CR-V از پنجمین نسل سامانه هیبرید دو موتوره خود استفاده می‌کند. مهندسان شرکت می‌گویند محدوده عملکرد بهینه موتور بنزینی گسترش پیدا کرده و بازدهی مجموعه محرکه هم بهبود یافته است. یک سامانه چهارچرخ محرک برقی تازه نیز در برنامه قرار دارد که قرار است کنترل دقیق‌تری روی نیروی منتقل‌شده به چرخ‌ها فراهم کند.

این همان بخشی است که باید منتظر اطلاعات فنی بیشتر درباره آن ماند. هوندا هنوز نگفته موتور بنزینی جدید چه حجمی دارد، مجموع قدرت سامانه چقدر است و مصرف سوخت CR-V تازه به چه عددی می‌رسد. بنابراین فعلاً مقایسه عددی نسل آینده با RAV۴ یا حتی CR-V فعلی زود است. اعلام «بهبود قدرت و بازدهی» از سوی سازنده، جای تست مستقل و ارقام رسمی را نمی‌گیرد.

یک تغییر مهم در برنامه هوندا

نسل هفتم CR-V قرار است نخستین محصول از مجموعه خودروهای هیبریدی جدید هوندا برای بازار آمریکای شمالی باشد. شرکت اعلام کرده تا سال ۲۰۳۰ چند مدل هیبریدی تازه را در این منطقه عرضه می‌کند. پلتفرم جدید هم فقط برای CR-V طراحی نشده و معماری ماژولار آن قرار است امکان استفاده مشترک از قطعات در محصولات مختلف را فراهم کند؛ راهی برای کاهش هزینه توسعه و تولید.

نکته جالب اینجاست که هوندا در زمانی چنین تصمیمی می‌گیرد که بازار خودروهای برقی خالص در آمریکا با نوسان تقاضا و تغییر سیاست‌های حمایتی روبه‌روست. هیبرید برای خودروساز و خریدار، راهی میانه است: مصرف سوخت پایین‌تر از نمونه بنزینی، بدون نیاز به شارژ خودرو از طریق ایستگاه عمومی. راننده همچنان بنزین می‌زند، اما موتور برقی در بخش قابل توجهی از رانندگی به کمک موتور احتراقی می‌آید.

هوندا همچنین اعلام کرده تولید نسل جدید CR-V در کارخانه‌های این شرکت در اوهایو، ایندیانا و کانادا ادامه خواهد داشت. این نکته برای بازار آمریکای شمالی مهم است؛ چون شرکت می‌خواهد هم‌زمان با تغییر فناوری، زنجیره تولید منطقه‌ای خود را حفظ کند.

برای مشتریان فعلی CR-V ، حذف نسخه بنزینی خالص یک تغییر کوچک نیست. بخشی از خریداران هنوز خودروی ساده‌تر با قیمت خرید پایین‌تر را ترجیح می‌دهند و باید دید هوندا برای جبران این گروه چه قیمتی در نظر می‌گیرد. اگر نسخه هیبریدی با افزایش قابل توجه قیمت همراه شود، ممکن است بخشی از مشتریان به سراغ رقبای بنزینی بروند. اگر هم اختلاف قیمت محدود باشد و مصرف سوخت واقعاً کاهش پیدا کند، هوندا می‌تواند سهم بیشتری از بازار را به دست بیاورد.

فعلاً باید منتظر رونمایی کامل ماند. هوندا تصمیمش را گرفته؛ CR-V بعدی بنزینی خالص نخواهد داشت. حالا نوبت خود خودروست که ثابت کند این قمار روی هیبرید، فقط یک تغییر در کاتالوگ فروش نیست و در جاده هم به نفع خریدار تمام می‌شود.