تویوتا سلیکا برگشت؛ اما فعلاً نه برای خیابان

به گزارش سرویس خودرو تابناک ، سلیکا قرار است دوباره به جایی برگردد که نامش را برای علاقه‌مندان خودرو ماندگار کرد: مسابقات رالی. تویوتا رسماً اعلام کرده از فصل ۲۰۲۷ مسابقات قهرمانی رالی جهان، یک خودروی GR Celica Rally۱ را با تیم Toyota Racing وارد رقابت‌ها می‌کند؛ خودرویی که در کنار GR Yaris Rally۱ در ساختار جدید تیم‌های این شرکت حضور خواهد داشت. نام سلیکا بعد از بیش از دو دهه دوری از خط تولید، دوباره در صدر خبرهای دنیای خودرو قرار گرفته است؛ هرچند فعلاً بازگشت آن به پیست و مسیرهای رالی قطعی است، نه به نمایندگی‌های فروش.

تویوتا در اطلاعیه سوم نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد دو تیم مجزا در فصل آینده WRC خواهد داشت. تیم Toyota Racing با GR Celica Rally۱ و تیم Gazoo Racing Toyota با GR Yaris Rally۱ مسابقه می‌دهند. ترکیب رانندگان هم کم‌اهمیت نیست: الفین ایوانز، الیور سولبرگ و سامی پاجاری در تیم سلیکا حضور خواهند داشت و چهره‌هایی مانند اوت تاناک و تاکاموتو کاتسوتا در ساختار تیم یاریس قرار می‌گیرند. تویوتا می‌گوید توسعه هر دو خودرو بر اساس مقررات فنی جدید رالی یک انجام شده و مراحل همولوگیشن آن‌ها تا پایان سال دنبال می‌شود.

برای تویوتا، انتخاب نام سلیکا صرفاً یک تصمیم تبلیغاتی بی‌ریشه نیست. این مدل از دهه ۱۹۷۰ در تاریخ محصولات اسپرت شرکت حضور داشته و نسخه‌های GT-Four آن در دهه‌های ۱۹۹۰ با چهارچرخ محرک و موتور توربوشارژ، به یکی از نام‌های شناخته‌شده رالی تبدیل شدند. سلیکا در رقابت‌های جهانی فقط یک کوپه خوش‌قیافه نبود؛ خودرویی بود که با پیروزی‌های پیاپی، اعتبار فنی تویوتا را در مسیرهای سخت و رقابت‌های نفس‌گیر تثبیت کرد.

سلیکا جدید چه چیزی را به رالی می‌آورد؟

نسخه GR Celica Rally۱ برای مقررات فصل ۲۰۲۷ ساخته می‌شود؛ مقرراتی که ساختار فنی خودروهای رده نخست رالی را تغییر می‌دهد و با هدف کاهش هزینه‌ها و دسترس‌پذیرتر کردن رقابت‌ها تدوین شده است. تویوتا توسعه سلیکا و یاریس رالی را به‌صورت موازی پیش برده و اعلام کرده هر دو خودرو از چارچوب فنی یکسانی پیروی می‌کنند و از نظر قدرت و عملکرد در سطح برابری قرار خواهند داشت. تفاوت اصلی آن‌ها در هویت بدنه و ظاهر خودروهاست؛ چیزی که به تویوتا اجازه می‌دهد دو نام متفاوت را در بالاترین سطح مسابقات کنار هم قرار دهد.

این تصمیم برای هواداران جذاب است، اما نباید مشخصات خودروی مسابقه‌ای را به نسخه خیابانی تعمیم داد. GR Celica Rally۱ یک ماشین ویژه رقابت است و مقررات جدید WRC اجازه می‌دهد سازندگان از بدنه‌هایی با ظاهر متفاوت روی ساختار فنی مشترک استفاده کنند. بنابراین حضور سلیکا در رالی ۲۰۲۷ به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که یک کوپه تولید انبوه با همان طراحی، موتور یا سامانه انتقال قدرت در راه نمایندگی‌هاست.

گزارش‌های رسانه‌های تخصصی از احتمال توسعه یک خودروی اسپرت جاده‌ای با نام سلیکا خبر داده‌اند؛ حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره موتور توربوشارژ دو لیتری، سامانه چهارچرخ محرک و معماری موتور وسط مطرح شده است. اما تا زمان اعلام مشخصات و برنامه رسمی از سوی تویوتا، این اطلاعات را باید در محدوده گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های رسانه‌ای نگه داشت. شرکت ژاپنی در اطلاعیه رسمی خود درباره GR Celica Rally۱، زمان عرضه نسخه خیابانی یا مشخصات فنی آن را اعلام نکرده است.

بازگشت یک نام قدیمی، با حساب‌وکتاب تازه

تویوتا در سال‌های اخیر نشان داده قصد ندارد تمام سرمایه‌گذاری خود را به خودروهای برقی و محصولات خانوادگی محدود کند. توسعه خانواده GR ، حضور پررنگ در مسابقات و بازگرداندن نام‌هایی مانند سوپرا و حالا سلیکا، بخشی از تلاش این شرکت برای زنده نگه داشتن هویت خودروهای اسپرت است. این مسیر برای برندی که بخش بزرگی از شهرت جهانی‌اش را با دوام و محصولات اقتصادی به دست آورده، یک پیام روشن دارد: هنوز برای ساخت خودروهایی که قرار است راننده را هیجان‌زده کنند، جا وجود دارد.

البته سلیکا برای بازگشت به بازار جاده‌ای با یک سؤال مهم روبه‌روست: آیا تویوتا می‌تواند خودرویی بسازد که هم از میراث GT-Four فاصله نگیرد و هم در بازار امروز، با استانداردهای ایمنی، آلایندگی، قیمت و فناوری رقابت کند؟ بازار خودروهای اسپرت کوچک و کوپه‌های جمع‌وجور دیگر همان بازار دهه ۱۹۹۰ نیست. هزینه توسعه پلتفرم اختصاصی بالاست و خودروساز باید برای هر محصول، بازار هدف و تیراژ اقتصادی مشخصی داشته باشد.

فعلاً خبر قطعی این است که سلیکا در فصل ۲۰۲۷ به رالی جهانی برمی‌گردد و تویوتا برای آن تیم و راننده در نظر گرفته است. درباره نسخه خیابانی، هنوز باید منتظر ماند. سلیکا دوباره به میدان آمده، اما اگر کسی از حالا دنبال ثبت‌نام برای خرید آن است، بهتر است فعلاً هیجانش را برای دیدن خودرو در مسیرهای رالی نگه دارد؛ تویوتا هنوز خودروی جاده‌ای را روی میز فروش نگذاشته است.