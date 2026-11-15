بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه از نمایشگاه عکس «هزاران سال ایران»
بقائی: ایران، به رغم بدخواهانش، همچنان پابرجاست + عکس
سخنگوی وزارت امور خارجه به اشاره به بازدیدش از نمایشگاه عکس «هزاران سال ایران» نوشت: «ما ایرانیان، شکوه را در قدرتِ صرف نجستهایم؛ زایش و زایندگی را همواره در افق نگاه داشته و از همین روست که ایران، به رغم بدخواهانش، همچنان پابرجاست و همواره سرافراز باقی خواهد ماند.»
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از نمایشگاه آثار عکاسی هنرمند و مورخ ایرانی، هربرت (گرگ) کریممسیحی با عنوان «هزاران سال ایران» ، دیدار کرد و با خالق این آثار گفتگو نمود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این بازدید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرصتی مغتنم دست داد تا شکوه ایرانِ جان را در نمایشگاه عکس «هزاران سال ایران» ، از دریچه دوربین هنرمند عزیز کشورمان، هربرت (گرگ) کریممسیحی، به تماشا بنشینم. اگرچه تلألؤ چشمنواز فرهنگ، هنر و اصالت این سرزمین را در هزاران قاب نیز نمیتوان گنجاند، اما به قول شاعر، «هم به قدر تشنگی باید چشید» ؛ و چه لذتبخشتر از آنکه در هیاهوی زندگی، جلوههایی از این کهندیار شکوهمند به ضیافت چشمهایمان بیاید.»
بقائی تاکید کرد: «همه عکسها زیبا بودند، اما در میان آنها، جان من بیش از همه با این تصویر درآمیخت: گُلی در یک دست - که برخی آن را گُل انار و برخی نیلوفر آبی دانستهاند و در نمادشناسی، از منزلت و نجابت تا زایش و زندگی تفسیرش کردهاند - و عصای شهریاری در دستی دیگر که نشان قدرت و اقتدار است. اهمیت این تصویر اما چیزی فراتر از اینهاست: ما ایرانیان، شکوه را در قدرتِ صرف نجستهایم؛ زایش و زایندگی را همواره در افق نگاه داشته و از همین روست که ایران، به رغم بدخواهانش، همچنان پابرجاست و همواره سرافراز باقی خواهد ماند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با نقل بیتی از صائب تبریزی نوشت: «به امیدی که چون باد بهار از در درون آیی / چو گُل در دست خود داریم نقد زندگانی را»
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