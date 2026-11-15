عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه چرا اقدام مؤثر و جدی برای بازگشت ده‌ها میلیارد دلار از سوی تراستی‌ها انجام نمی‌شود؟ گفت: مردم حق دارند بدانند تراستی‌ها چه کسانی هستند و به کجا وصل‌هستند و چه افراد یا نهادهایی آنان را برای دسترسی به منابع انرژی معرفی کرده‌اند؟



به گزارش تابناک، وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) در نطق میان دستور خود با اشاره به اقتدار ایران در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: امام شهید با مدیریت حکیمانه خویش، تلاش نیروهای مسلح و حمایت مردم شهیدپرور، در دوران نظام اسلامی توانست ایران را با مؤلفه‌های اقتدار به سطحی از توانمندی و آگاهی برساند که امروز پس از نبردی مستمر در عرصه‌های مختلف با نظام سلطه، ضمن ایستادگی در برابر آن‌ها، برای نخستین بار هژمونی نظام استکباری را به چالش کشیده است.

وی ادامه داد: به اعتراف قریب به اتفاق صاحب‌نظران غربی، ایران در میدان و افکار عمومی دنیا پیروز است؛ هرچند معدود افراد مرعوب که دل در گرو غرب دارند و در جایگاه استاد علوم سیاسی و بین‌الملل قرار گرفته‌اند، روایت فتح ملت رشید ایران را شکست تعبیر می‌کنند و با تلاش برای تئوریزه کردن ذلت و تسلیم، مردم را به تکرار نسخه ترکمنچای و قراردادهای خسارت‌بار و تقریبا هیچ دوران مسئولیت خود دعوت می‌کنند.

احمدی تأکید کرد: البته ملت ایران اجازه عملیاتی شدن این نسخه حقارت‌آمیز را نخواهد داد و با تصمیمات به‌روز فرماندهان نظامی در اجرای فرامین فرماندهی کل قوا و رفع محدودیت‌های جغرافیایی، قطعا به فضل الهی دشمن را به پذیرش شکست و خروج از منطقه وادار خواهند کرد.

قوه قضاییه به اظهارات ساختارشکنانه برخی مسئولان سابق و فعلی ورود کند

وی در ادامه با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان سابق و فعلی گفت: متأسفانه برخی از مسئولان سابق و موجود به دشمن پیام ضعف می‌دهند و در شیپور چندگانگی می‌دمند و با ژست دلسوزی برای مردم، نسخه ذلت و تسلیم را به نام زندگی می‌پیچند در حالی که مشکلات اقتصادی امروز، نتیجه عملکرد تفکر لیبرالی آنان و همفکرانشان در دولت‌های گذشته است.

نماینده کنگاور در مجلس افزود: قوه قضاییه به حکم عدالت و بر اساس وظیفه ذاتی خود، ضمن برخورد قضایی با سخنان ساختارشکنانه آنان که بوی خیانت و همنوایی با دشمن می‌دهد، باید به دسترسی این افراد به منابع ثروت در این دوران نیز رسیدگی کند و اجازه ندهد در این شرایط جنگی بر زخم‌های ملت نمک پاشیده شود.

تیم اقتصادی دولت برنامه مؤثری برای کنترل تورم ندارد

احمدی همچنین با تشکر از تلاش‌های دولت اظهار کرد: با وجود تلاش‌های دولت، باید گفت برخی از مسئولان اقتصادی ناتوان و عاجز از ارائه و عملیاتی کردن یک برنامه کارآمد و متناسب با شرایط امروز کشور هستند. تیم اقتصادی هیچ برنامه مؤثری برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ندارد.

وی افزود: بانک مرکزی تورم سالانه ۷۰ تا ۸۰ درصدی را به‌عنوان یک اصل پذیرفته و در نتیجه، هیچ ایده‌ای برای مدیریت بازار ارز وجود ندارد. آیا وضعیت موجود بیانگر بی‌برنامگی و رهاشدگی نیست؟

احمدی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: تا اندک فرصتی دارید، یک تیم قوی، معتقد به مردم، آشنا به مبانی اقتصاد و دلسوز مردم را جایگزین کنید چراکه خیلی زود دیر خواهد شد. اجازه ندهید بیش از این بر پیکره اقتصاد این کشور ضربه وارد شود.

مذاکره با آمریکا در ۴۸ سال گذشته برای ملت آورده‌ای نداشته است

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه ابایی از مذاکره نداشته اما تجربه ۴۸ ساله به ما می‌آموزد که مذاکره با آمریکا و برخی کشورهای غربی برای ملت ما آورده‌ای نداشته بلکه برای غرب فرصت ایجاد کرده است. دلبستگی این مذاکرات بی‌نتیجه نیز جز خسارت برای ملت چیزی به همراه نداشته است.

احمدی ادامه داد: تجربه قرارداد الجزایر در سال ۱۳۵۹ و موارد متعدد پس از آن تا سال ۱۳۹۳ و همچنین تجربه تلخ برجام، ۲ بار حمله به کشور در حین مذاکره، شهادت رهبر عزیز، فرماندهان بزرگ، کودکان و مردم ما و ادامه جنگ و مذاکره و بی‌اعتبار شمردن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا، همگی به ما یادآوری می‌کند که در صورت ضرورت مذاکره، باید طرحی نو با ادبیاتی در تراز نظام اسلامی بازطراحی شود.

ضرورت شفاف‌سازی درباره عملکرد تراستی‌ها و بازگشت منابع ارزی

احمدی با اشاره به موضوع دریافت ۱۲ میلیارد و سهم آن در مذاکرات، گفت: سال‌هاست موضوع دریافت ۱۲ میلیارد در بخشی از مذاکرات اختصاص پیدا کرده و این مسئله باید مورد توجه باشد، اما چرا اقدام مؤثر و جدی برای بازگشت ده‌ها میلیارد دلار از سوی تراستی‌ها انجام نمی‌شود؟

وی با طرح پرسش‌هایی درباره عملکرد تراستی‌ها افزود: مردم حق دارند بدانند تراستی‌ها چه کسانی هستند و به کجا وصل‌هستند و چه افراد یا نهادهایی آنان را برای دسترسی به منابع انرژی معرفی کرده‌اند؟ چه تضمین‌های معتبری برای بازگشت ثروت این ملت از آنان گرفته شده است؟ کدام دستگاه بر عملکرد آنان نظارت داشته و تاکنون با کدام مقصر یا مسبب وارد آمدن ضرر به بیت‌المال برخورد شده است؟

چرا در شرایط جنگی قرارگاه اقتصادی تشکیل نشده است؟

نماینده کنگاور در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی اظهار کرد: آیا مسئولان در همه قوا بر این باورند که ما در حال جنگ هستیم؟ اگر چنین اعتقادی دارند و می‌پذیرند که اقتصاد نیز یکی از عرصه‌های جنگ و از اهداف دشمن است، چرا تاکنون برای تشکیل یک قرارگاه اقتصادی که بتواند متناسب با شرایط جنگی تصمیمات قاطع و اثرگذار بگیرد، اقدام نکرده‌اند؟

وی ادامه داد: فرمانده این قرارگاه چه کسی است؟ آیا صرفاً نشست سران قوا، با توجه به حجم بالای اشتغالات و پیچیدگی‌های اقتصادی و تبعات آنی تصمیمات بر زندگی مردم، کافی است و می‌تواند تصمیمات درستی اتخاذ کند؟ آیا این شیوه موفق بوده است؟ پس این بی‌انضباطی و ضرباتی که هر روز بر سفره مردم وارد می‌شود، حاصل چیست؟

احمدی با انتقاد از برخی تصمیمات اقتصادی تصریح کرد: آیا تصمیمات دفعی و فی‌البداهه در حوزه ارز، افزایش قیمت بنزین و سایر مایحتاج روزمره مردم، با شرایط موجود، پشتوانه منطقی و علمی دارد و در آن‌ها حال اکثریت جامعه رعایت می‌شود؟

بنیاد مستضعفان بخشی از مشکلات اقتصادی و نیازهای نیروهای مسلح را بر عهده بگیرد

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به مسئولیت بنیاد مستضعفان در شرایط فعلی گفت: آیا در این شرایط خاص اقتصادی، تکلیف و رسالت بنیاد مستضعفان ایجاب نمی‌کند بخشی از حل مشکلات اقتصادی را بر دوش بگیرد؟ آیا ضرورتی بالاتر از وضعیت موجود سراغ دارند؟

وی افزود: بنیاد مستضعفان دست‌کم بخشی از نیازهای مالی نیروهای مسلح را بر عهده بگیرد تا آنان بتوانند بدون دغدغه، دفاع جانانه و سرافرازانه خود را تا پیروزی نهایی ادامه دهند.