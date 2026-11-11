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تابناک
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ایران به عضویت کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان ملل در آمد

مجمع عمومی سازمان ملل با «رای‌گیری مخفی» ، ایران را به عضویت کمیته برنامه و هماهنگی این سازمان انتخاب کرد.

کد خبر: 4201351تاریخ انتشار: 204 بازدید۰

سازمان ملل
به گزارش تابناک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در یک رای‌گیری مخفی، جمهوری اسلامی ایران را به عضویت کمیته برنامه و هماهنگی این سازمان انتخاب کرد و در مجموع ۱۴۴ کشور به نامزدی ایران رای مثبت دادند.

طبق گزارش یو.‌ای نیوز، این کمیته برنامه‌ها و اولویت‌های سازمان ملل متحد را بررسی و هماهنگ می‌کند. نامزدی ایران در ماه آوریل توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که متشکل از ۵۴ کشور است، معرفی شد.

در طول جلسه، نمایندگان رژیم صهیونیستی و سازمان «دیده‌بان سازمان ملل» به این روند اعتراض کردند.

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برچسب ها

ایرانسازمان مللکمیتهعضویت

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