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گزافه گویی نتانیاهو: تنها راه ما نابودی ایران است!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گزافه جدیدش مدعی شد: ایران در تلاش است تا برنامۀ هسته‌ای‌اش را احیا کند؛ تنها راه ما نابودی آن‌هاست.

کد خبر: 4201067تاریخ انتشار: 450 بازدید۰

نتانیاهو
به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گزافه جدیدش مدعی شد: ایران در تلاش است تا برنامۀ هسته‌ای‌اش را احیا کند؛ تنها راه ما نابودی آن‌هاست.

به گزارش همشهری‌آنلاین، نتانیاهو ادامه داد: [با این وضع] به‌زودی با فشارهای بین‌المللی روبه‌رو خواهیم شد تا با یک ایران هسته‌ای که برای نابودی ما تلاش می‌کند، کنار بیاییم.

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برچسب ها

ایراننتانیاهوبرنامه هسته ایاسرائیل

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