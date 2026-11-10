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گزافه گویی نتانیاهو: تنها راه ما نابودی ایران است!
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گزافه جدیدش مدعی شد: ایران در تلاش است تا برنامۀ هستهایاش را احیا کند؛ تنها راه ما نابودی آنهاست.
به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گزافه جدیدش مدعی شد: ایران در تلاش است تا برنامۀ هستهایاش را احیا کند؛ تنها راه ما نابودی آنهاست.
به گزارش همشهریآنلاین، نتانیاهو ادامه داد: [با این وضع] بهزودی با فشارهای بینالمللی روبهرو خواهیم شد تا با یک ایران هستهای که برای نابودی ما تلاش میکند، کنار بیاییم.
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