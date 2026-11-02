تشکیک حزب نتانیاهو به نتایج انتخابات کنست

به گزارش تابناک، حزب لیکود و جریان راست بعد از اینکه نتوانستند از صندوق‌های رأی، کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت به دست بیاورند، تشکیک در سلامت انتخابات را در دستور کار قرار داده و مدعی‌اند دولت قطر اموالی را به برخی از کاندیدها و جریان‌های عرب منتقل کرده است تا کرسی‌ها و نتایج مطلوب را به دست بیاورند.



حالا حزب لیکود به ریاست نتانیاهو، خواستار به تعویق انداختن تایید نتایج انتخابات شده است تا تحقیقات کاملی در مورد ادعاهای این حزب مبنی بر وقوع تخلف و مداخله دخالت خارجی انجام شود.



امروز نتانیاهو با ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تل‌آویو رایزنی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که نباید اجازه تشکیل دولت را به جریان چپ و مخالف داد؛ جریانی که احتمالا برای کنار گذاشتن نتانیاهو از قدرت در طی بیش از یک دهه، به آرای و کرسی‌های عرب‌های داخل اراضی اشغالی نیاز خواهد داشت.



همزمان «احمد الطیبی» رئیس ائتلاف فهرست مشترک عربی که در انتخابات اخیر کنست ۱۹ کرسی به دست آورده است، گفت: هدف ما سرنگون کردن دولت نتانیاهو و جایگزین کردن آن با دولت تغییر است.



نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا در تلاش برای جلوگیری از تشکیل دولت به دست مخالفان خود با عرب‌هراسی مدعی شده است: هفتم اکتبر بعدی، از طرف عرب‌های اسرائیل خواهد بود.

منبع: ایسنا

