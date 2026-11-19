با معرفی برندگان مسابقه «عکاس طبیعت سال ۲۰۲۶» از میان بیش از ۲۷ هزار اثر، شگفتی‌های حیات وحش و طبیعت، از نیلوفر یخ‌زده تا خرس گرفتار، به نمایش درآمدند.