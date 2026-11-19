صفحه نخست»عکس»طبیعت»عکس 1419بازدید پ کد خبر: 4202951 ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۶:۲۰ عکس: لحظههای شگفتانگیز طبیعت با معرفی برندگان مسابقه «عکاس طبیعت سال ۲۰۲۶» از میان بیش از ۲۷ هزار اثر، شگفتیهای حیات وحش و طبیعت، از نیلوفر یخزده تا خرس گرفتار، به نمایش درآمدند. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ tbk (۱۲)tbk (۱۱)tbk (۱۰)tbk (۹)tbk (۸)tbk (۷)tbk (۶)tbk (۵)tbk (۴)tbk (۳)tbk (۲)tbk (۱) افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاطبیعتعکاسیعکس طبیعت مطالب مرتبطعکس: جلوه هایی از حیاتوحش جهانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲عکس: دنیای کوچک پریالیکایی استرالیاییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸عکس: زندگی در ارتفاعات آجاراتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷عکس: طبیعت مه آلودتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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