احتمال شنیده شدن صدای انفجار در سیریک

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام روابط عمومیدر شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان، اینفردا (پنجشنبه ۲۱ آبان) از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در سیریک انجام خواهد گرفت.

روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده سیریک اعلام کرد: این صداها ناشی از اقدامات فنی و کنترل‌شده است و شهروندان ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند.