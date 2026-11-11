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احتمال شنیده شدن صدای انفجار در سیریک

روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان در اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده ناشی از تجاوز آمریکایی - صهیونیستی در شهرستان سیریک (محدوده کوهستک) خبر داد.

کد خبر: 4201345تاریخ انتشار: 906 بازدید۰
اطلاعیه
به گزارش تابناک، بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان، این عملیات فنی فردا (پنجشنبه ۲۱ آبان) از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در سیریک انجام خواهد گرفت.

روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده سیریک اعلام کرد: این صداها ناشی از اقدامات فنی و کنترل‌شده است و شهروندان ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند.

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برچسب ها

سپاههرمزگانسیریکصدای انفجارانفجار کنترل شده

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