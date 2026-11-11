صدای انفجارهای کنترلشده در شمال شهر کرمانشاه/مردم نگران نباشند
گروه استانها -روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از اجرای عملیات فنی انهدام مهمات عملنکرده حوالی ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۲۰ آبان خبر داد و گفت: صداهای ناشی از این عملیات کنترلشده است و جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در اطلاعیهای اعلام کرد: صداهای انفجار که حوالی ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۲۰ آبانماه در شمال شهر کرمانشاه شنیده خواهد شد، مربوط به عملیات فنی انهدام مهمات عملنکرده جنگ تحمیلی دشمن آمریکاییصهیونیستی است.
براساس این گزارش، این صداها ناشی از اجرای عملیات برنامهریزیشده است و هیچگونه حادثه یا وضعیت غیرعادی در منطقه رخ نداده است.
روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در پایان از مردم خواست با آگاهی از موضوع، نگران شنیدن صداهای انفجار نباشند.
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