انفجار مهیب در کرمانشاه +شمار کشته ها

به گزارش تابناک؛ برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز در محله جعفرآباد کرمانشاه، انفجار مهیب و تخریب چند ساختمان مسکونی را در پی داشت و ۴ کشته و ۱۴ مصدوم برجای گذاشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از جان‌باختن چهار نفر و مصدومیت ۱۴ نفر در پی انفجار یک منزل مسکونی در محله ملاحسینی جعفرآباد کرمانشاه خبر داد و گفت: نیروهای امدادی و خدمات‌رسان بلافاصله و در دقایق نخست حادثه به محل اعزام شده اند و هنوز هم عملیات آواربرداری ادامه دارد.

مهدی فتاحیان اظهار کرد: عصر دوشنبه چهارم آبان‌ماه، وقوع انفجار در محدوده یک منزل مسکونی در محله ملاحسینی جعفرآباد اطلاع‌رسانی شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی از نزدیک‌ترین ایستگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در پی اعلام حادثه، ۱۲ آتش‌نشان با چهار دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند و حدود ۹ دقیقه پس از اعلام حادثه در محل حضور یافتند. بررسی‌های اولیه نشان داد که یک واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده و بیش از هشت واحد مسکونی دیگر نیز آسیب دیده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده گفت: تیم‌های جست‌وجو و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز به سرعت در محل حضور یافتند و نیروهای اورژانس و دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز نیز برای رسیدگی به وضعیت مصدومان، بررسی تأسیسات و مدیریت شرایط در منطقه حاضر شدند.

فتاحیان با بیان اینکه این حادثه ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت، تصریح کرد: ۱۰ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند که متأسفانه یک نفر از آنان که یک مَرد بود، جان خود را در بیمارستان از دست داد. ۹ مصدوم دیگر نیز بستری شدند که طبق آخرین گزارش‌ها با وضعیت عمومی مساعد و تحت درمان هستند. تعدادی دیگر از مصدومان به‌صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.

به گفته وی در جریان آواربرداری‌ها نیز پیکر یک زن و دو مرد از زیر آوار خارج شد و در مجموع آمار کشته هایاین حادثه به چهار نفر رسید.

وی درباره علت اولیه وقوع حادثه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه هم‌زمان با عملیات حفاری شرکت آب و فاضلاب برای اجرای لوله‌گذاری فاضلاب و برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز رخ داده است. البته جزئیات دقیق و ابعاد فنی حادثه باید از سوی مراجع کارشناسی بررسی و اعلام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید بر تداوم عملیات آواربرداری خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی همچنان در محل حضور دارند و بررسی بخش‌های آسیب‌دیده برای اطمینان از نبود افراد زیر آوار و ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مجاور ادامه دارد. بر اساس اظهارات همسایگان و نزدیکان حادثه‌دیدگان، تاکنون احتمال مدفون بودن فرد دیگری زیر آوار مطرح نشده است؛ با این حال، عملیات تا تکمیل بررسی‌ها ادامه خواهد یافت.

فتاحیان در پایان گفت: آب و برق محله وصل است و دستگاه‌های مسئول در حال انجام اقدامات لازم برای مدیریت پیامدهای حادثه و تداوم خدمات‌رسانی به ساکنان هستند.

اطلاعیه شرکت گاز: علت انفجار برهورد بیل مکانیکی به شبکه گاز بود

شرکت گاز استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انفجار امروز واحدهای مسکونی در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه به دلیل برخورد بیل مکانیکی با شبکه گاز بوده است.

در این اطلاعیه آمده است: در پی برخورد یک دستگاه بیل مکانیکی متعلق به یکی از دستگاه‌های خدمات‌رسان با شبکه گاز در شهرک جعفرآباد کرمانشاه در بعدازظهر امروز دوشنبه، ۴ آبان‌ماه، نشت گاز و انفجار در یکی از واحدهای مسکونی این منطقه رخ داد.

در پی وقوع این حادثه، عوامل امدادی شرکت گاز استان کرمانشاه به‌سرعت در محل حاضر شدند و با قطع جریان گاز در خط آسیب‌دیده، اقدامات لازم را برای مهار نشت و جلوگیری از گسترش حادثه انجام دادند.

این حادثه خساراتی به دنبال داشت و بررسی ابعاد آن در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

شرکت گاز اعلام کرد که جریان گاز محدوده حادثه تا زمان بررسی کامل شبکه، رفع نواقص احتمالی و اطمینان از رفع خطر نشت مجدد، قطع خواهد بود و وصل مجدد گاز پس از حصول اطمینان از ایمنی شبکه انجام می‌شود.

سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه نیز اعلام کرد که تاکنون چهار نفر براثر این حادثه جان خود را از دست داده‌اند و ۱۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

این انفجار به چهار واحد مسکونی نیز خسارت وارد کرده است.

نیروهای امدادی آتش نشانی و هلال احمر همچنان مشغول عملیات آواربرداری و جست‌وجو هستند.

منبع: ایسنا