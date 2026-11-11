شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود تأکید کرد: آرزوی خلع سلاح مقاومت و تسلیم کشور در برابر تجاوزات و قتل‌عام‌های رژیم صهیونیستی وهمی باطل است. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از زمان جنگ ۳۳ روزه و ۴۰ روزه وارد مرحله‌ای نوین شد و ثابت کرد که بازیگر اصلی و تعیین‌کننده منطقه است.



به گزارش تابناک، شیخ نعیم قاسم دبیرکل جنبش حزب الله به مناسبت روز شهید سخنرانی کرد که محورهای مهم آن به این شرح است:

امام حسین (ع) فرمود: مرگ را جز سعادت نمی‌بینم و زندگی با ستمکاران را جز ملامت و نکبت نمی‌دانم؛ پس شهادت، سعادت، جایگاهی عزتمندانه و یک پیروزی است.

شهادت یک تربیت اسلامی شگفت‌انگیز برای انسان‌های برجسته‌ای است که به بهترین جایگاه‌های انسانی و معنوی دست یافته‌اند.

پیام روشن شهدا به جامعه اسلامی، نویدبخش آرامش و رفع اندوه است؛ زیرا وعده الهی بر این است که آینده از آن جبهه حق و مقاومت خواهد بود.

پیوند ناگسستنی میان راه شهدا در دفاع از وطن، انسانیت، آزادی میهن و مظلومیت فلسطین، همگی نشان‌دهنده حرکت در صراط مستقیم الهی است.

روز شهید، روز تجلیل از خانواده‌های صبور و سرافراز شهدا و تجدید عهد و پیمان با امانت‌های گران‌بهای آنان است تا پرچم سرخ مقاومت تا پیروزی نهایی در اهتزاز بماند.

فداکاری بی‌بدیل پدران و مادران شهدا که با قلبی مطمئن و ایمانی راسخ، تنها فرزند یا چندین جگر گوشه خود را برای دفاع از آرمان‌های الهی و میهن اسلامی راهی جبهه‌های نبرد کردند که اوج شرافت، ایثار و حق‌طلبی است.

تقدیم دو، سه، چهار و حتی پنج شهید از یک خانواده و پافشاری این والدین بزرگوار بر اینکه «اگر فرزندان بیشتری داشتیم نیز فدا می‌کردیم» ، گواهی روشن بر ریشه‌دار بودن فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه است.

حضور چنین خانواده‌های سرافرازی مایه عزت و اقتدار کشور است و راه روشن شهدا همچنان الهام‌بخش استمرار این مسیر پرافتخار خواهد بود.

استعمار انگلیس بنیان‌گذار اصلی نسل‌کشی در فلسطین است

برخلاف ادعاهای تبلیغاتی غرب که مبدأ بحران را به عملیات طوفان‌الاقصی تقلیل می‌دهند، ریشه این تجاوزات به استعمار انگلیس، تحرکات جبهه استکبار و شکل‌گیری غاصبانه این رژیم در سال ۱۹۴۸ بازمی‌گردد؛ فرآیندی که بر پایه نسل‌کشی، آوارگی میلیون‌ها انسان و تخریب زیرساخت‌ها بنا شد.

فاجعه انسانی جاری در غزه، با شهادت و جراحت ده‌ها هزار زن و کودک و محاصره بیش از دو و نیم میلیون نفر در میان آوارها، تداوم مستقیم همان استراتژی تاریخی نسل‌کشی و کوچ اجباری است که امروز در سایه سکوت و همراهی قدرت‌های غربی دنبال می‌شود.

هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلط بر ثروت‌های منطقه است

هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه ادعای حاکمیت قانون یا نگرانی‌های هسته‌ای، بلکه تسلط کامل بر منابع استراتژیک و ثروت‌های منطقه است.

تجاوز به ایران، نقض آشکار قوانین بین‌المللی از سوی زیاده‌خواهان غربی است و حق پاسخ‌گویی و دفاع مشروع را برای ملت و نیروهای مسلح ایران محفوظ می‌دارد.

در برابر طغیانگری آمریکا و ائتلاف‌سازی‌های دشمنان، استراتژی وحدت میدان‌ها و هم‌افزایی همه‌جانبه ارتش، ملت و نیروهای مقاومت در سطح منطقه، تنها راهکار عملی برای عقب‌راندن اشغالگران و تضمین امنیت پایداری کشور است.

بهانه‌جویی‌های هسته‌ای، هدف غرب برای مهار ایران است

سرزنش ملت‌های فلسطین و لبنان برای دفاع از خود، انحراف از واقعیت است؛ چرا که ریشه اصلی بحران، ذات اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۸۲ است.

در قبال ایران نیز بهانه‌جویی‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم با وجود حق قانونی کشور در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بر اساس توافق ۲۰۱۵ تنها سرپوشی برای مهار اقتدار و استقلال جبهه مقاومت است.

ایستادگی ملت لبنان طرح شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشت

طرح توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی برای تضعیف لبنان و زمینه‌سازی جهت شهرک‌سازی‌های جدید، با ایستادگی ملت و نیروهای مقاومت ناکام مانده است.

اگر مقاومت و شرافتمندان نبودند، دشمن تا قلب صیدا پیشروی می‌کرد. علت اصلی تمام بحران‌ها ذات اشغالگری است، نه وجود مقاومت.

پایداری بی‌نظیر مردم و نیروهای مقاومت در کنار دیپلماسی فعال و توافقات منطقه‌ای نظیر توافق اسلام‌آباد و تعاملات ایران برای کاهش تنش، دو عامل اصلی اقتدار و ثبات در برابر متجاوزان بوده‌اند.

خلع سلاح مقاومت هرگز محقق نخواهد شد

کسانی که فریب این سناریوها را می‌خورند، عملاً در مسیر تضعیف لبنان و هموار کردن راه برای تسلط دشمن گام برمی‌دارند.

آرزوی خلع سلاح مقاومت و تسلیم کشور در برابر تجاوزات و قتل‌عام‌های رژیم صهیونیستی وهمی باطل است.

صیانت از لبنان وظیفه همگانی است و ملت و مقاومت هرگز کشور را دو دستی تسلیم دشمن نخواهند کرد.

ایران بازیگر اصلی و تعیین‌کننده منطقه است

جمهوری اسلامی ایران از زمان جنگ ۳۳ روزه و ۴۰ روزه وارد مرحله‌ای نوین شد و ثابت کرد که بازیگر اصلی و تعیین‌کننده منطقه است.

نقشه راه آینده منطقه با اتکا به محور مقاومت و حمایت کشورهای منطقه رقم خواهد خورد و دیگر بر اساس خواست آمریکا و اسرائیل ترسیم نخواهد شد.

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود در لبنان ناکام مانده و دیر یا زود مجبور به خفت و خروج کامل از این مرز و بوم خواهد شد.