تهدید تازه وزیر جنگ اسرائیل علیه ایران

اسرائیل کاتس مدعی شد مأموریت رژیم صهیونیستی علیه ایران هنوز به پایان نرسیده و این رژیم همچنان ایران را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند.

به گزارش تابناک؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یسرائیل کاتس امروز در مراسمی گفت که «مأموریت» این رژیم علیه ایران هنوز تکمیل نشده و در ادامه ادعاهای بی‌اساس تکراری، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد.

کاتس گفت «در مورد ایران، مأموریت هنوز تکمیل نشده است. ایران می‌کوشد در کنار دیگر تلاش‌های جدی که اسرائیل را در خطر واقعی قرار می‌دهد، تلاش‌هایش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد».

تهدید کاتس علیه ایران؛ مأموریت اسرائیل هنوز تمام نشده است

اخیراً ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، گفت «هیچ داده‌اطلاعاتی‌و امنیتی وجود ندارد که اقدام فوری علیه ایران و حمله به این کشور را ضروری کند.

اما نتانیاهو خواهان حمله به ایران است تا در قدرت باقی بماند و سوابق بحث‌برانگیز عملکردش مورد بحث و بررسی قرار نگیرد».

منبع: فارس