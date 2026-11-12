رفع محدودیت موقت در حرکت قطارهای خط یک متروی تهران

با انجام اقدامات فنی و اطمینان از ایمنی مسیر، محدودیت عملیاتی اعمال‌شده در محدوده حد فاصل ایستگاه‌های پانزده خرداد تا دروازه دولت برطرف شده و تردد قطارها مطابق برنامه زمان‌بندی و روال معمول در حال انجام است.

به گزارش تابناک؛ شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: «به‌دنبال بروز مشکل فنی در محدوده شرقی ایستگاه امام خمینی (ره) در مسیر منتهی به ایستگاه تجریش، به‌منظور انجام بررسی‌های فنی و اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی تردد قطارها، محدودیت عملیاتی موقت در بخشی از خط یک اعمال شده است.

بر این اساس، محدوده حد فاصل ایستگاه‌های پانزده خرداد تا دروازه دولت به‌صورت تک‌خطه بهره‌برداری خواهد شد که این موضوع ممکن است موجب افزایش فاصله حرکت قطارها و بروز تأخیر در خدمات‌رسانی این خط شود.

عوامل فنی و عملیاتی شرکت در محل حضور داشته و اقدامات لازم را با هدف رفع مشکل و بازگشت شرایط بهره‌برداری به وضعیت عادی در دستور کار دارند.

از مسافران گرامی درخواست می‌شود ضمن توجه به اطلاعیه‌های بعدی، با صبوری و همکاری با کارکنان مترو، ما را در مدیریت شرایط و تداوم خدمات‌رسانی ایمن یاری کنند.

حفظ ایمنی مسافران و تضمین سلامت سیر و حرکت قطارها، اولویت اصلی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه است.»

به‌روزرسانی: رفع مشکل فنی در خط یک مترو تهران و بازگشت حرکت قطارها به شرایط عادی

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: با تلاش و پیگیری مستمر عوامل فنی و عملیاتی، مشکل فنی ایجادشده در محدوده ایستگاه امام خمینی (ره) برطرف شد و حرکت قطارها در خط یک مترو تهران به روال عادی بازگشته است.

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ضمن قدردانی از تلاش و مسئولیت‌پذیری همکاران بخش‌های فنی، تعمیراتی و عملیاتی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدام کردند، از همراهی، شکیبایی و همکاری ارزشمند مسافران گرامی در مدت اعمال محدودیت نیز صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کند.



