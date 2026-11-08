واژگونی خونین قطار در مصر با ۴ کشته و ۸۸ زخمی

وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در پی واژگونی چند واگن قطار مسافربری در مسیر قاهره ـ اسوان، ۸۸ نفر مصدوم شدند و ۴ نفر جان خود را از دست دادند.



به گزارش تابناک، در پی حادثه واژگونی چند واگن یک قطار مسافربری در مسیر قاهره – اسوان، ۴ نفر جان باخته و ۸۸ نفر مجروح شدند.

در پی این حادثه خالد عبدالغفار وزیر بهداشت مصر از نزدیک روند رسیدگی به این حادثه را دنبال کرد.

وزیر بهداشت مصر دستور داد سطح آماده‌باش در تمامی مراکز درمانی استان‌های جیزه و بنی‌سویف افزایش یابد و همه حمایت‌های پزشکی و امدادی لازم برای مصدومان فراهم شود.

وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که پیگیری وضعیت جسمانی مصدومان و ارائه کامل خدمات درمانی به آنان ادامه دارد.

این وزارتخانه همچنین با خانواده جان‌باختگان ابراز همدردی کرد و برای مصدومان آرزوی بهبودی سریع داشت.

منبع: ایسنا