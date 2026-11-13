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تابناک
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چالش: جوراب‌های گمشده را پیدا کنید

آیا چشمانی تیزبین دارید؟ در این معمای تصویری جذاب، تلاش کنید ۳ جوراب پنهان شده در میان پلیورها را پیدا کنید. همین حالا شانس خود را امتحان کنید.

کد خبر: 4201414تاریخ انتشار: 153 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ در معمای تصویری زیر، تعداد زیادی پلیور با رنگ‌ها و طرح‌های مختلف پاییزی در کنار یک خرس ملوس که فنجانی در دست دارد، دیده می‌شوند. اما کار به همین سادگی‌ها هم نیست؛ در میان این انبوه لباس‌های گرم، ۳ عدد جوراب نیز پنهان شده اند.

چشم‌های شما چقدر تیزبین است؟ آیا می‌توانید همه آن‌ها را پیدا کنید؟

چالش تمرکز: پیدا کردن جوراب‌های گمشده

پیدا کردن این جوراب‌ها به دلیل شباهت رنگی و طرح‌های درهم تنیده پلیورها کار آسانی نیست. رنگ و بافت جوراب‌ها به گونه ای در بافت لباس‌ها ادغام شده که ممکن است پیدا کردنشان وقتتان را بگیرد. قبل از اینکه به سراغ بخش پاسخ بروید، دقایقی با دقت به گوشه و کنار تصویر خیره شوید و شانس خود را امتحان کنید.

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پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

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پاسخ محل قرارگیری جوراب‌ها

محل دقیق این ۳ جوراب در تصویر زیر مشخص شده است.

چقدر طول کشید تا هر ۳ جوراب را پیدا کنید؟ آیا توانستید بدون نگاه کردن به بخش پاسخ، همه آن‌ها را کشف کنید؟ نظرات و تجربه‌های خود را با ما در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.

منبع: عصرایران


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