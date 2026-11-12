تا حالا ترشی کدو حلوایی درست کرده اید؟

ترشی کدو حلوایی یکی از ترشی‌های خانگی کمتر شناخته شده است که با ترکیبی متعادل از ملس بودن، عطر ادویه‌ها و تازگی پوست لیمو، می‌تواند طعمی دلپذیر ایجاد کند.

به گزارش تابناک؛ ترشی کدو حلوایی نوعی ترشی خانگی است که در آن قطعات کدو حلوایی پس از آماده سازی، در محلولی از سرکه، نمک، شکر و ادویه‌های معطر قرار می‌گیرند. یکی از دلایل محبوبیت این ترشی، انعطاف پذیری آن است. می‌توان آن را به صورت مکعبی یا خلالی تهیه کرد و بسته به ذائقه، میزان شکر یا ادویه‌ها را اندکی تنظیم کرد. ترشی کدو حلوایی خانگی زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که کدو تازه، سفت و بدون له شدگی باشد و ظرف‌ها نیز کاملاً تمیز و خشک باشند.

مواد لازم

برای تهیه این ترشی، به مواد اولیه زیر نیاز دارید:

کدو حلوایی: ۱ کیلوگرم، پس از جدا کردن پوست، تخمه و رشته‌های داخل کدو

سرکه خوراکی با اسیدیته ۵ درصد: ۵۰۰ گرم

شکر: ۱ قاشق چای خوری

نمک: ۱ قاشق چای خوری

زنجبیل تازه رنده شده: نصف قاشق چای خوری

چوب دارچین: ۱ عدد

دانه فلفل سیاه: ۱۰ عدد

پوست لیمو ترش: قسمت رنگی پوست ۱ عدد لیمو

طرز تهیه

این ترشی با مواد اولیه ای ساده تهیه می‌شود و در صورت رعایت اصول بهداشتی و نسبت‌های درست، ماندگاری مناسبی نیز دارد.

مرحله اول: آماده سازی ظرف‌ها

شیشه‌های ترشی را کاملاً بشویید و استریل کنید. برای این کار می‌توانید شیشه‌ها را در آب جوش قرار دهید یا پس از شست وشو در فر با دمای ملایم خشک کنید. درِ شیشه‌ها نیز باید تمیز و خشک باشد. ظرف‌های مرطوب یا آلوده، احتمال فساد ترشی را افزایش می‌دهند.

مرحله دوم: آماده سازی کدو

کدو حلوایی را پوست بگیرید، تخمه‌ها و رشته‌های داخلی را جدا کنید و آن را به مکعب‌های یکنواخت برش دهید. کدو را بیش از حد خرد نکنید؛ قطعات بسیار کوچک در ترشی نرم می‌شوند. قطعات را در آبکش قرار دهید تا آب اضافی آن‌ها گرفته شود.

مرحله سوم: تهیه محلول سرکه و ادویه

در یک قابلمه مناسب، سرکه، شکر، نمک، زنجبیل رنده شده، چوب دارچین، دانه فلفل سیاه و پوست لیمو را با هم ترکیب کنید. ظرف را روی حرارت ملایم قرار دهید تا شکر و نمک کاملاً حل شوند. لازم نیست محلول مدت طولانی بجوشد؛ فقط باید گرم شود تا ادویه‌ها عطر خود را آزاد کنند. سپس قابلمه را از حرارت بردارید و اجازه دهید محلول کاملاً خنک شود. ریختن محلول داغ روی کدو می‌تواند بافت آن را تغییر دهد.

مرحله چهارم: چیدن کدو در شیشه

کدوهای آماده شده را به صورت فشرده اما بدون له شدن در شیشه‌های تمیز بچینید. چوب دارچین، دانه‌های فلفل و پوست لیمو را نیز به طور یکنواخت بین قطعات یا روی سطح آن‌ها قرار دهید تا عطر ادویه‌ها به تمام ترشی منتقل شود.

مرحله پنجم: افزودن محلول ترشی

محلول سرکه و ادویه خنک شده را روی کدوها بریزید تا تمام قطعات کاملاً پوشیده شوند. توجه کنید که سطح مایع باید کمی بالاتر از سطح کدو باشد. با یک قاشق تمیز یا خلال دندان، حباب‌های هوای احتمالی را خارج کنید. سپس درِ شیشه را محکم ببندید.

مرحله ششم: نگهداری و رسیدن ترشی

شیشه‌ها را در جای خنک و تاریک نگهداری کنید. ترشی کدو حلوایی معمولاً پس از حدود دو تا چهار هفته آماده مصرف می‌شود. در این مدت، طعم ادویه‌ها به کدو نفوذ می‌کند و ترشی ملس و خوش عطر می‌شود. پس از باز کردن در شیشه، ترشی را در یخچال نگهداری کنید.

راز طعم متعادل ترشی کدو حلوایی

برای اینکه ترشی کدو حلوایی طعمی متعادل داشته باشد، باید به نسبت سرکه، نمک و شکر توجه کرد. شکر در این دستور بسیار کم است و تنها برای ایجاد تعادل میان تندی سرکه و شیرینی طبیعی کدو به کار می‌رود. نمک نیز علاوه بر ایجاد طعم، به حفظ بافت و ماندگاری کمک می‌کند. زنجبیل، دارچین و فلفل سیاه عطر گرم و دلپذیری به ترشی می‌دهند، اما نباید بر طعم اصلی غالب شوند.

پوست لیمو نیز نقش مهمی در تازگی عطر ترشی دارد. بهتر است از پوست لیموی تازه و سالم استفاده کنید و فقط لایه رنگی آن را به کار ببرید. اگر طعم سرکه را بسیار تند می‌یابید، می‌توانید پس از رسیدن ترشی، مقدار بسیار کمی شکر به محلول اضافه کنید؛ اما تغییرات گسترده در نسبت‌ها ممکن است ماندگاری ترشی را کاهش دهد.



