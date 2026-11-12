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حضور هزاران عزادار فاطمی و از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار شد؛

عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه‎الزهرا (س) در زینبیه

امشب (پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵) پس از اقامۀ نماز مغرب و عشاء در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران، ابتدا آقای مهدی سماواتی ضمن قرائت دعای توسل، مصائب اهل بیت علیهم‌السلام را ذکر کرد.

کد خبر: 4201502تاریخ انتشار: 114 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ امشب (پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵) پس از اقامۀ نماز مغرب و عشاء در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران، ابتدا آقای مهدی سماواتی ضمن قرائت دعای توسل، مصائب اهل بیت علیهم‌السلام را ذکر کرد.

 سپس حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در سخنانی به بیان روش‌های حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در دفاع از مظلومیت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام پرداخت و گفت: حضرت صدیقۀ طاهره سلام‌الله‌علیها با استفاده از سخنرانی، گفتگوی چهره‌به‌چهره با افراد تأثیرگذار، حضور در میدان و نوشتن وصیت‌نامۀ سیاسی، به دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین علیه‌السلام قیام کرد و تا لحظۀ شهادت، از جهاد تبیین در این عرصه بازنایستاد.

 همچنین در این مراسم آقای میثم مطیعی در عزای ام‌الائمه سلام‌الله‌علیها به روضه‌خوانی و نوحه‌سرایی پرداخت.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه در زینبیه که از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود، تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.

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برچسب ها

عزاداریزینبیهشهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها

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