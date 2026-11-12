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سردار قاآنی در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س)

تصویری از سردار قاآنی در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در زینبیه را ملاحظه می‌نمایید.

کد خبر: 4201485تاریخ انتشار: 912 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ تصویری از سردار قاآنی در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در زینبیه را ملاحظه می‌نمایید.

این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار می‌شود، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث برقرار می‌باشد.


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شب شهادتسردار قاآنیشهادت حضرت زهرامراسم عزاداریحضرت زهرا س

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