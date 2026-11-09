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عزاداری باشکوه ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ مادر سادات + عکس
گروه استانها - دوهزار نوجوان از مدارس استان قم با برپایی دسته عزا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری کردند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، در این آیین معنوی، دانشآموزان شرکتکننده با نوحهسرایی، سینهزنی و تجدید میثاق با آرمانهای والای اهلبیت عصمت و طهارت (ع) ، ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) ابراز داشتند. این تجمع باشکوه که تجلیگاه پیوند ناگسستنی نسل نوجوان با ارزشهای دینی و مکتب فاطمی است، با مرثیهخوانی و زمزمه زیارتنامه در آستان ملکوتی کریمه اهلبیت (س) برگزار شد.
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