عزاداری باشکوه ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ مادر سادات + عکس

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، در این آیین معنوی، دانش‌آموزان شرکت‌کننده با نوحه‌سرایی، سینه‌زنی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) ، ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) ابراز داشتند. این تجمع باشکوه که تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی نسل نوجوان با ارزش‌های دینی و مکتب فاطمی است، با مرثیه‌خوانی و زمزمه زیارت‌نامه در آستان ملکوتی کریمه اهل‌بیت (س) برگزار شد.



