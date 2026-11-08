گروه استان‌ها - مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به وجود حدود ۷۰۰ کیلومتر نهر و کانال برای هدایت و انتقال آب‌های سطحی در شهر قم، از شهروندان خواست با خودداری از تخلیه پسماند و مصالح ساختمانی در این مسیرها، مدیریت شهری را در پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «حسین اسماعیل‌زاده» مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم، با اشاره به اهمیت شبکه انهار و کانال‌های هدایت آب‌های سطحی در مدیریت بارندگی‌های شهری اظهار کرد: در سطح شهر قم حدود ۷۰۰ کیلومتر کانال و نهر وجود دارد که وظیفه هدایت و انتقال آب‌های سطحی را بر عهده دارند و عملکرد صحیح این شبکه نقش مهمی در کاهش آب‌گرفتگی معابر هنگام بارندگی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در نگهداری و حفظ ظرفیت این شبکه افزود: از شهروندان درخواست داریم از تخلیه پسماندها، زباله‌ها و مصالح ساختمانی در سطح انهار و کانال‌ها خودداری کنند؛ چراکه انباشت این مواد سبب مسدود شدن مسیر عبور آب و کاهش ظرفیت انتقال روان‌آب‌ها شده و می‌تواند در زمان بارندگی مشکلاتی را برای معابر شهری ایجاد کند.

مدیر کل نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر تصریح کرد: لایروبی و پاکسازی انهار، کانال‌ها و سپتیک‌ها از جمله اقداماتی است که با رویکرد پیشگیرانه و به‌منظور افزایش آمادگی شهر در برابر بارندگی‌های شدید، در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده بافت‌های فرسوده شهر قم خاطرنشان کرد: حدود ۷ هزار و ۸۵۰ حلقه چاه جذبی در این محدوده‌ها ایجاد شده است که نقش مهمی در جمع‌آوری و انتقال آب‌های سطحی، تقویت منابع آب زیرزمینی و ارتقای شرایط زیست‌محیطی شهر دارند.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه مدیریت روان‌آب‌های شهری نیازمند همکاری مستمر مدیریت شهری و شهروندان است، گفت: حفظ پاکیزگی و باز بودن مسیر انهار و کانال‌ها، اقدامی مؤثر در کاهش خطر آب‌گرفتگی و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از بارندگی است و مشارکت شهروندان در این زمینه می‌تواند به افزایش ایمنی و بهبود شرایط خدمات‌رسانی در سطح شهر کمک کند.