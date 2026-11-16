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شهردار قم تأکید کرد؛

مدیریت شهری باید بستر حضور ایمن بانوان را فراهم کند

شهردار قم با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای بانوان در برنامه‌ریزی شهری گفت: مدیریت شهری باید شرایطی فراهم کند تا زنان، مادران و دختران بتوانند با آرامش و امنیت در فضاهای عمومی حضور یابند و در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند.

کد خبر: 4202318تاریخ انتشار: 15 بازدید

شهردار قم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، «فرامرز عظیمی» در جلسه مشترک شهرداری قم و جامعه‌الزهرا(س) ، با اشاره به اینکه سبک زندگی شهری مجموعه‌ای از رفتارها، ضوابط و مؤلفه‌های مؤثر در کیفیت زندگی شهروندان است، اظهار داشت: اخلاق شهروندی، مبلمان و طراحی شهری، فضاسازی محیطی، ورزش، خانواده و نحوه حضور و فعالیت بانوان در فضاهای عمومی، از جمله موضوعاتی است که باید در چارچوب یک الگوی جامع سبک زندگی شهری مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور فعال و ایمن بانوان در شهر افزود: مدیریت شهری باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که زنان، مادران و دختران بتوانند با آرامش و امنیت در فضاهای شهری حضور داشته باشند، امور روزمره خود را انجام دهند و در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مشارکت مؤثر داشته باشند.

شهردار قم با اشاره به نقش محوری بانوان در تحکیم بنیان خانواده و شکل‌گیری مناسبات اجتماعی تصریح کرد: توجه به نیازها و ظرفیت‌های زنان در برنامه‌ریزی شهری یک ضرورت است و اگر این نقش در طراحی و اداره شهر به‌درستی دیده نشود، بخشی از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری مغفول خواهد ماند.

وی با بیان اینکه جامعه‌الزهرا(س) از ظرفیت علمی، پژوهشی و فرهنگی ارزشمندی در حوزه تبیین الگوی زن مسلمان برخوردار است، خاطرنشان کرد: این مجموعه می‌تواند با ورود فعال‌تر به عرصه‌های اجتماعی و شهری، در تدوین الگوهای بومی سبک زندگی و ارائه راهکارهای اجرایی برای مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر نقش‌آفرینی کند؛ به‌ویژه اینکه قم به‌عنوان خاستگاه و پایگاه مهم معارف اهل‌بیت(ع) ، ظرفیت الگوسازی برای سایر شهرها را دارد.

عظیمی همچنین بر ضرورت همکاری مشترک در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با رویکردی فرهنگی، آگاهی‌بخش و متناسب با اقتضائات اجتماعی تأکید کرد و گفت: در این زمینه باید از ظرفیت آموزش، اطلاع‌رسانی و ارائه الگوهای مناسب پوشش و سبک زندگی استفاده کرد و در کنار آن، موضوعاتی مانند تولید محصولات فرهنگی، بازی‌های آموزشی، هدایا و اقلام مرتبط نیز می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مشترک باشد.

وی در پایان با اعلام آمادگی شهرداری قم برای گسترش همکاری با جامعه‌الزهرا(س) تأکید کرد: این تعامل می‌تواند از حوزه مطالعات و ایده‌پردازی تا طراحی‌های شهری، محیط‌های عمومی، فضاهای تجاری و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی امتداد یابد و با پیوند ظرفیت علمی و پژوهشی جامعه‌الزهرا(س) با امکانات و بستر اجرایی شهرداری، زمینه تدوین و اجرای الگوی بومی سبک زندگی شهری در قم و معرفی آن به سایر شهرها فراهم شود.


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برچسب ها

قممدیریت شهریتابناک قمفرامرز عظیمی

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