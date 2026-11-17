به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، متن اطلاعیه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تألم، ارتحال فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) ، مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس الله سره الشریف) را تسلیت و تعزیت عرض نموده و بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند به مناسبت این ضایعه جبران‌ناپذیر، دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم از امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان تا پایان هفته جاری تعطیل می‌باشد.

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم



