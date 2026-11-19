گروه استان‌ها - مراسم بزرگداشت ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، جمعه ۲۹ آبان‌ماه با حضور اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، از مراجع عالیقدر جهان تشیع، از سوی مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

این مراسم روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برپا می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیت‌الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران سخنران این آیین خواهد بود و حاج حسن شالبافان نیز در سوگ ارتحال این مرجع فقید به مدیحه‌سرایی و ذکر مصیبت می‌پردازد.

این آیین با هدف بزرگداشت مقام علمی و دینی آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی و تجلیل از جایگاه این مرجع فقید، در جوار بارگاه کریمه اهل‌بیت(س) برگزار می‌شود.