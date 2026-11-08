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گزارش تصویری؛

گشت‌وگذاری در میدان کهنه قم؛ از عطر سنگک تا راسته چوب‌فروش‌ها

گروه استان‌ها - میدان کهنه قم، هنوز تپنده و زنده است. اینجا عطر نان سنگک تازه و سبزی‌های معطر با بوی خوش ارده و حلوا در هم می‌آمیزد تا بازاری اصیل را در قلب شهر روایت کند.

کد خبر: 4200638تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

به گزارش خبرنگار تابناک از استان قم، از سرای مرمت‌شده «مُل‌حسین» تا دکان‌های قدیمی چوب‌فروشی، همه‌چیز در این میدان، پیوندی میان زندگی امروز و خاطرات دیروز است.میدان کهنه قم

میدان کهنه قم

میدان کهنه قم

میدان کهنه قم

میدان کهنه قم

میدان کهنه قم

میدان کهنه قم

میدان کهنه قم

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برچسب ها

قمنان سنگکتابناک قممیدان کهنه قم

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