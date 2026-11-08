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گشتوگذاری در میدان کهنه قم؛ از عطر سنگک تا راسته چوبفروشها
گروه استانها - میدان کهنه قم، هنوز تپنده و زنده است. اینجا عطر نان سنگک تازه و سبزیهای معطر با بوی خوش ارده و حلوا در هم میآمیزد تا بازاری اصیل را در قلب شهر روایت کند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان قم، از سرای مرمتشده «مُلحسین» تا دکانهای قدیمی چوبفروشی، همهچیز در این میدان، پیوندی میان زندگی امروز و خاطرات دیروز است.
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