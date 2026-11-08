گروه استان‌ها - میدان کهنه قم، هنوز تپنده و زنده است. اینجا عطر نان سنگک تازه و سبزی‌های معطر با بوی خوش ارده و حلوا در هم می‌آمیزد تا بازاری اصیل را در قلب شهر روایت کند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان قم ، از سرای مرمت‌شده «مُل‌حسین» تا دکان‌های قدیمی چوب‌فروشی، همه‌چیز در این میدان، پیوندی میان زندگی امروز و خاطرات دیروز است.