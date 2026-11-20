گروه استان‌ها - مدیرکل میراث فرهنگی قم، از توافق برای تخصیص ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به منظور ساماندهی مجموعه تاریخی فرهنگی مقابر گنبد سبز با رویکرد حفاظت از اصالت معماری و توسعه گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «بهزاد احمدی فارسانی» مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم، درباره آخرین وضعیت ساماندهی مجموعه تاریخی گنبد سبز با اشاره به برنامه‌های مشترک برای ساماندهی مجموعه تاریخی گنبد سبز اظهار داشت: بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شد شهرداری قم پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر، مساعدت مالی لازم را در این زمینه انجام دهد.

وی در ادامه با تشریح جزئیات این توافق تصریح کرد: این مساعدت مالی حدود ۱۷ میلیارد تومانی، برای انجام تعهدات مرتبط با تهیه طرح ساماندهی، بهینه‌سازی فضاها، تجهیز و بهره‌برداری از این مجموعه تاریخی در دستور کار قرار می‌گیرد.

احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: ساماندهی مجموعه تاریخی گنبد سبز، گامی مهم در حفظ هویت تاریخی قم و توسعه گردشگری است و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر، این پروژه به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه مجموعه گنبد سبز اظهار داشت: این مجموعه از ظرفیت‌های مهم تاریخی و گردشگری قم به شمار می‌رود و نقشی مهم در معرفی هویت تاریخی شهر ایفا می‌کند.

ساماندهی گنبد سبز با حفظ اصالت معماری

وی در ادامه با تأکید بر رویکرد ساماندهی این مجموعه تصریح کرد: ساماندهی گنبد سبز باید با رویکرد حفاظت از اصالت معماری، ارتقای کیفیت محیط پیرامونی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری مناسب برای شهروندان و گردشگران دنبال شود تا ضمن صیانت از ارزش‌های تاریخی، زمینه جذب گردشگر نیز فراهم گردد.

احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: حفظ اصالت معماری و هویت تاریخی گنبد سبز، در کنار بهینه‌سازی فضا‌ها و تجهیز این مجموعه، می‌تواند آن را به یکی از مقاصد مهم گردشگری قم تبدیل کند و زمینه رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه را فراهم سازد.

بر اساس کتیبه تاریخی این عمارات به عنوان آرامگاه و محل دفن خاندان صفی از حاکمان شهر قم، احداث شده است. هرچند به اعتقاد مردم استان قم، این سه آرامگاه متعلق به سه تن از بزرگان عرب اشعری است که شهر قم را در دوران اسلامی احیا کرده‌اند.

مردم قم این سه بنا را بصورت مجموعه مدفن سعد و سعید و مسعود از بزرگان اعراب اشعری و احیاکنندگان قم در دوره اسلامی می‌دانند. چنین تصور می‌رود که سعید، تصحیف تلفظ صفی و آن دو نام دیگر مکمل سجع باشد.

براساس کتیبه تاریخی، این سه گنبد، مدفن خواجه اصل‌الدین، خواجه صفی و شخص گمنام دیگری است. البته به غیر از افراد نامبرده، افراد دیگری از همان خاندان نیز در این گنبد مدفون هستند.

مجموعه فرهنگی تاریخی مقابر گنبد سبز متعلق به قرن هشتم هجری قمری مقارن با دوره ایلخانی به خاطر نوع قدمت تاریخی و معماری اسلامی و ایرانی در پانزدهم دی ماه سال ۱۳۱۰ با شماره ۱۲۹ در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده است.



