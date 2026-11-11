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حمله عربستان به یک مدرسه در یمن

رسانه‌های یمن از حمله عربستان سعودی به یک مدرسه در شهرستان المقاطره در استان لحج خبر دادند.

کد خبر: 4201337تاریخ انتشار: 261 بازدید۰
یمن
عکس آرشیوی است.

به گزارش تانباک به نقل از خبرگزاری یمن (سبأ)، جنگنده‌های سعودی امروز یک مدرسه را در شهرستان المقاطره واقع در استان لحج هدف حمله قرار دادند.

یک منبع محلی در این استان به این خبرگزاری اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی، مدرسه «الرسان» در منطقه «الأنبوه» از توابع شهرستان المقاطره را بمباران کردند.

تاکنون از جزئیات بیشتر درباره تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.

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