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سیدصادق حسینی برنده جایزه صلح و ورزش شد

یادداشت «چالش‌های معنایی و هنجاری IOC ؛ المپیک: بیشتر سیاسی کمتر ورزشی» سیدصادق حسینی روزنامه‌نگار و از بنیان‌گذاران رسانه‌های مختلف کشور در سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی صلح و ورزش برگزیده و به عنوان مقام دوم از او تقدیر شد.

کد خبر: 4201871تاریخ انتشار: 9 بازدید

سیدصادق حسینی
به گزارش تابناک، یادداشت «چالش‌های معنایی و هنجاری IOC ؛ المپیک: بیشتر سیاسی کمتر ورزشی» سیدصادق حسینی روزنامه‌نگار و از بنیان‌گذاران رسانه‌های مختلف کشور در سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی صلح و ورزش برگزیده و به عنوان مقام دوم از او تقدیر شد.

سیدصادق حسینی در این باره گفت: یکی از آرمان‌ها و اصول المپیک نوین، تقویت صلح بود اما امروز شاهد رفتار دوگانه آن‌ها در موضوع جنگ و تجاوز هستیم. رویکردی که رهبران کمیته بین المللی المپیک با تجاوز روسیه به اکراین و قتل عام فلسطینیان توسط اسراییل و جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران در پیش گرفتند، به صراحت استاندارد دوگانه این نهاد مهم را نشان داد، مبنای یادداشت من نیز همین است و تلاش کردم با بازخوانی منشور المپیک و عملکرد کمیته بین المللی المپیک نشان دهم IOC با چالش‌های معنایی و هنجاری روبروست.

سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی صلح و ورزش سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک و اعضای هیات اجرایی، روسای فدراسیون‌ها و فعالان حوزه ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار و تندیس ملی صلح و ورزش به امیر حسین زارع قهرمان کشتی کشورمان و ثریا آقایی عضو کمیته بین المللی المپیک اهدا شد.

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جایزهروزنامه نگارسیدصادق حسینی

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