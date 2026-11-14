سال‌هاست که بشقاب «نان، پنیر، خیار و گوجه» ثابت‌ترین و آشنا‌ترین تصویر سفره‌های صبحانه ایرانی است؛ اما متخصصان طب سنتی و پژوهشگران حوزه تغذیه هشدار می‌دهند که گنجاندن این دو صیفی‌جات پرآب در وعده صبحانه می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی برای دستگاه گوارش به‌ویژه در افراد با طبع سرد به همراه داشته باشد.





به گزارش تابناک؛صبحانه به تعبیر کارشناسان طب ایرانی «کلید مزاج روز» است و نوع غذایی که در این وعده مصرف می‌شود، تا ساعت‌ها بر سطح انرژی، تمرکز و کارایی سیستم گوارشی تأثیر می‌گذارد. در این میان، خیار و گوجه‌فرنگی هر دو دارای طبع «سرد و‌تر» هستند (گوجه‌فرنگی به‌ویژه از نوع سرد و‌تر غلیظ محسوب می‌شود) و خوردن آن‌ها در ساعات اولیه روز با چالش‌های متابولیک همراه است.

اختلال در حرارت غریزی معده

متخصصان طب ایرانی توضیح می‌دهند که در ساعات اولیه بامداد و به دنبال ساعات طولانی استراحت شبانه، معده در سردترین حالت خود قرار دارد.

مصرف مواد غذایی با طبع سرد و‌تر مانند خیار و گوجه در این زمان، موجب فروکش کردن «حرارت غریزی» معده می‌شود؛ حرارتی که بدن برای هضم و جذب مؤثر مواد غذایی به آن نیاز مبرم دارد.

خط مضاعف در ترکیب با پنیر

یکی دیگر از چالش‌های رایج، مصرف هم‌زمان خیار و گوجه با پنیر شور یا ساده در صبحانه است. از آنجا که پنیر نیز طبع سرد و تری دارد، ترکیب آن با خیار و گوجه، بار سردی معده را به شدت بالا برده و به مرور زمان می‌تواند به ضعف سیستم گوارش، دل‌پیشه‌های صبحگاهی و حتی سردی مفاصل بینجامد.

راهکار و مصلحات سنتی

پزشکان و کارشناسان تغذیه توصیه می‌کنند افرادی که تمایلی به حذف خیار و گوجه از صبحانه ندارند یا طبع سردی دارند، حتماً از مصلحات گرم استفاده کنند. افزودن ادویه‌جات و گیاهانی مانند نعناع خشک، پونه، فلفل سیاه، آویشن، گردو یا زنجبیل به همراه نان‌های سبوس‌دار سبوس‌دار (مانند سنگک) می‌تواند تا حد زیادی از عوارض سردی این مواد بکاهد.

با این حال، جایگزین کردن اقلامی همچون عسل، ارده‌شیره، خرما، گردو یا تخم‌مرغ با‌پخت مناسب در وعده صبحانه، گزینه‌ای سازگارتر برای حفظ سلامت و پایداری انرژی در طول روز به شمار می‌رود.





منبع:صدآنلاین