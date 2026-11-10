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اجرای ۴ عملیات نظامی یمن علیه اهدافی در عربستان

نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کردند در واکنش به «تجاوزات مستمر عربستان سعودی علیه یمن» ، چهار عملیات نظامی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها علیه اهدافی در عربستان سعودی انجام داده‌اند.

کد خبر: 4201063تاریخ انتشار: 177 بازدید۰
یمن
به گزارش تابناک به نقل از المسیره، در این بیانیه، حمله اخیر به فروشندگان و خریداران در بازار الحضاره در تعز با استفاده از هواپیماهای جنگی و بمب‌های آمریکایی «GBU-۱۲» و همچنین حمله به روستایی در منطقه بنی‌حشیش با بمب‌های «GBU-۱۲» و «GBU-۳۸» از جمله مواردی عنوان شده که نیروهای مسلح یمن آن را مبنای این عملیات‌ها دانسته‌اند.

بر اساس این بیانیه نیروهای مسلح یمن، عملیات نخست فرودگاه بین‌المللی خالد و شماری از ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله شرق به غرب در ریاض را هدف قرار داده است. نیروهای مسلح یمن تأکید کردند این حملات با اصابت مستقیم همراه بوده و به وقوع آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارت به اهداف مورد نظر منجر شده است.

در عملیات دوم نیز شرکت آرامکو در بقیق هدف قرار گرفته است. طبق بیانیه صادره، این عملیات با موفقیت به اهداف خود دست یافته است.

نیروهای مسلح یمن همچنین از هدف قرار دادن محل تجمع نیروهای سعودی در منطقه المضاربه و رأس‌العاره خبر داده و اعلام کردند این تجمعات تحت نظارت افسری سعودی به نام «بدر الحربی» بوده و این حمله تلفات و مجروحان زیادی برجای گذاشته است.

عربستان تا زمان پایان حملات و رفع محاصره یمن، کشوری ناامن برای سرمایه‌گذاری

در عملیات چهارم نیز مرکز مالی در ریاض هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه، این اقدام پاسخی به حملات عربستان علیه زنان و کودکان عنوان شده است.

نیروهای مسلح یمن در ادامه، به سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها درباره ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در عربستان هشدار داده و از آن‌ها خواستند سرمایه‌های خود را به کشورهای امن و صلح‌طلب منتقل کنند. در این بیانیه، عربستان تا زمان پایان حملات و رفع محاصره یمن، کشوری ناامن برای سرمایه‌گذاری توصیف شده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین ادعای عربستان مبنی بر هدف قرار گرفتن خط لوله شرق به غرب در مدینه را تکذیب و اعلام کردند عملیات آن‌ها این خط لوله را در ریاض، پایتخت عربستان، هدف قرار داده است، نه در مدینه.

در پایان بیانیه تأکید شده است عملیات نظامی علیه اهدافی در عمق خاک عربستان و تجمعات نیروهای این کشور و فرماندهان آن‌ها ادامه خواهد یافت و این حملات تا زمان توقف عملیات نظامی علیه یمن و رفع محاصره این کشور ادامه خواهد داشت.

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عربستانیمنحملهبیانیه

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