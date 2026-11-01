به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که کی‌یف آمادگی دارد در جنگ با روسیه، آتش‌بسی نامحدود برقرار کند.

آندری سیبیگا امروز یکشنبه اول نوامبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اوکراین آماده است.»

طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش‌تر گفته بود ناکامی‌های اوکراین در میدان نبرد باید کی‌یف را وادار کند که همین حالا پای میز مذاکرات بنشیند.

همچنین واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، با اشاره به وضعیت نیروهای اوکراینی اعلام کرده بود که یگان‌های این کشور متحمل تلفات شده‌اند و توان رزمی خود را با سرعت از دست می‌دهند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز بارها تأکید کرده است که هدف از حل‌وفصل مناقشه اوکراین نباید برقراری آتش‌بسی کوتاه‌مدت باشد که فرصتی برای تجدید قوا، تجدید سازمان نیروها و تسلیح مجدد فراهم کند؛ بلکه باید دستیابی به صلحی پایدار و بلندمدت باشد.

منبع: فارس



