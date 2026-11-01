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2526بازدید

آمادگی اوکراین برای آتش‌بس نامحدود با روسیه

وزیر امور خارجه اوکراین از آمادگی کی‌یف برای برقراری آتش‌بس نامحدود در جنگ با روسیه خبر داد.

کد خبر: 100000025تاریخ انتشار: 2526 بازدید

aaf۴۹۶۴bfdb۵۴۸ea۹۴d۵۳a۶۰۳ace۴۱f۸به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که کی‌یف آمادگی دارد در جنگ با روسیه، آتش‌بسی نامحدود برقرار کند.

آندری سیبیگا امروز یکشنبه اول نوامبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اوکراین آماده است.»

طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش‌تر گفته بود ناکامی‌های اوکراین در میدان نبرد باید کی‌یف را وادار کند که همین حالا پای میز مذاکرات بنشیند.

همچنین واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، با اشاره به وضعیت نیروهای اوکراینی اعلام کرده بود که یگان‌های این کشور متحمل تلفات شده‌اند و توان رزمی خود را با سرعت از دست می‌دهند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز بارها تأکید کرده است که هدف از حل‌وفصل مناقشه اوکراین نباید برقراری آتش‌بسی کوتاه‌مدت باشد که فرصتی برای تجدید قوا، تجدید سازمان نیروها و تسلیح مجدد فراهم کند؛ بلکه باید دستیابی به صلحی پایدار و بلندمدت باشد.

منبع: فارس


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برچسب ها

روسیهاوکراینآتش بس

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نظرات بینندگان

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۸:۱۷

این مردیکه رقاصم دیگه زرنگ شده

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