کاهش قیمت طلا و سکه در بازار؛ افت ۱.۱۹ درصدی اونس جهانی

بازار طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ با روندی عمدتاً کاهشی همراه شد؛ به‌طوری‌که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۰.۴۳ درصدی به ۲۵ میلیون و ۷۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و بهای اونس جهانی طلا نیز کاهش ۱.۱۹ درصدی را ثبت کرد.

به گژارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز پنجشنبه ۲۱ آبان به ۲۵۰ میلیون و ۷۰۶ هزار ریال رسید. طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش ۰.۴۳ درصدی، ۳۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین مظنه طلا با افت ۰.۴۷ درصدی به یک میلیارد و ۸۲ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال رسید. در بازارهای جهانی نیز هر اونس طلا با کاهش ۱.۱۹ درصدی، ۳ هزار و ۹۴۰ دلار معامله شد.

قیمت طلای آب‌شده ۱۸ عیار نیز بر مبنای نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۲۵۰ میلیون و ۷۰۶ هزار ریال اعلام شده است. بر اساس نرخ‌های اعلامی، هنگام خرید طلای آب‌شده حدود ۳ درصد کارمزد به مبلغ پایه اضافه می‌شود.

آخرین قیمت سکه در بازار

در بازار سکه نیز بیشتر قطعات با کاهش قیمت مواجه شدند. سکه امامی با افت ۰.۰۴ درصدی به ۲ میلیارد و ۵۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال رسید و سکه بهار آزادی نیز با کاهش ۰.۱۲ درصدی، ۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال قیمت خورد.

نیم‌سکه با کاهش ۰.۱۹ درصدی به یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال رسید. در مقابل، ربع‌سکه رشد ۰.۱۷ درصدی را تجربه کرد و ۷۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال معامله شد. قیمت سکه گرمی نیز بدون تغییر، ۳۷۰ میلیون ریال باقی ماند.



