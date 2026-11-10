قیمت انواع سکه پارسیان امروز 19 آبان ماه

قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی: سه شنبه ۱۹ آبان

سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۲۰۰ ۵۵,۲۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۳۰۰ ۸۱,۱۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۴۰۰ ۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۵۰۰ ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۶۰۰ ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۷۰۰ ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۸۰۰ ۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۹۰۰ ۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۰۰۰ ۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۱۰۰ ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۲۰۰ ۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۳۰۰ ۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۴۰۰ ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۵۰۰ ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰



